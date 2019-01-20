Gazeteci Taha Akyol'un yeni adresi Karar Gazetesi oldu

Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasının ardından Hürriyet Gazetesi'nde yazılarına son verilen Taha Akyol'un yeni adresi Karar Gazetesi oldu.

Karar Gazetesi tarafından yapılan açıklamada "Okurlarıyla yeniden KARAR'daki köşesinde buluşacak olan tecrübeli kalem günlük yazılarıyla hukuk ve demokrasi duyarlığının sesi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hukuk, tarih, demokrasi ekseninde yazılarıyla Taha Akyol yakında KARAR’da https://t.co/dAhGmhmIih pic.twitter.com/2y387OqziO — Karar Gazetesi (@KararHaber) 19 Ocak 2019

Taha Akyol'un ilk yazısının ne zaman yayımlanacağı ise henüz duyurulmadı.

Öte yandan Taha Akyol da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakında günlük yazılarıma KARAR gazetesinde başlayacağım. Tabii yine hukuk, tarih, demokrasi ve güncel konular üzerine yazacağım. Değerli okur ve dostlarımın bilgisine sunuyorum" dedi.