Hastane inşaatında iş bırakma eylemi: Yemekler ve koşullar düzelsin

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında iş bırakan 800'e yakın işçinin, kötü çıkan yemeklerden uzun zamandır şikayetçi olduğu belirtildi.

Saniyeler de besleyici doyurucu yemek halktır. Bu hak mücadele ile kazanılacak. Rönesans İkitellı şehir hastanesinde aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri kaliteli yemek için direnişe geçti. Gelişmeleri aktaracağız. pic.twitter.com/50KLPuaW0j — DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) 21 Ocak 2019

Evrensel gazetesine konuşan Rönesans firmasının alt taşeronlarında çalışan işçiler, şunları söyledi:

"Yemekhanede kötü kurtlu yemekler çıkıyor. Sabah kahvaltı yapabilmek için 6.30'da kalkıyoruz. 8'de işe başlıyoruz. Öğlen yemeğine gidiş 15 dakika sürüyor. 15 dakika kuyrukta bekliyoruz, 15 dakikada yemek yiyip 15 dakika da şantiyeye geri dönüyoruz. Yemekhaneler hem koğuşalara çok uzak hem de şantiye alanına çok uzak. Ne yediğimizi anlamıyoruz. Yağmurlu havalarda yemekhaneye giderken ıslanıyoruz."

#İstanbul İkitelli’de yapımı devam eden #Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, yemekhanede yaşanan sorunlar nedeniyle yürüyüşe başladı. @devyapi_is pic.twitter.com/kzVrPZbgQZ — Ufuk Ç. (@ufukceri) 21 Ocak 2019

Dünkü patlama noktasının iki çeşit yemek olduğunu aktaran işçiler, "Ağır çalışma koşularında bizim beslenmemiz yeterli olmadığı gibi yemeklerin tadları da çok kötü" dedi.

Barınmada da sıkıntı yaşadıklarını anlatan işçiler, şöyle konuştu:

"Kışla birlikte kimisinin çatısı uçuyor kimisi çöküyor. İçeriye yağmur ve soğuk giriyor. Bundan dolayı hastalandığımız zaman işe çıkmadığımızda işten kovuyorlar. İzin alan arkadaşlarımıza çıkış verdiler. Yaklaşık 2 aydır da maaş alamıyoruz."

6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasında besleyici doyurucu sağlıklı yemek hakkı var. Ama bu haklara biz işçiler sahip çıkmaz ise kağıt üzerinde kalıyor.

Hak verilmez alınır.

İnsanca yemek insanca barınma ve insanca çalışma koşulları mücadele ile kazanılır pic.twitter.com/CnsNPBdxZx — DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) 21 Ocak 2019

İşçiler taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Yemeklerin düzeltilmesini istiyoruz.

* Beyaz yakalıların yediği yemeklerden yemek istiyoruz.

* Koğuşlarımızın şantiye ve yemekhane alanına yaklaşıp koğuşlardaki kötü koşulların düzeltilmsini istiyoruz.

* Hastalandığımızda, işe çıkamadığımızda işsiz kalmak istemiyoruz.

* Ücretlerimizi düzenli almak istiyoruz.

* Sadece şantiyede değil, yaşam alanlarımızda da önlem almalarını istiyoruz.

Evrensel'e konuşan DİSK’e bağlı Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, şu hususlara dikkat çekti:

"Yasada işçiye sağlıklı, besleyici yemek sağlama zorunluğu var. Ama bu yasal haklar bile eğer işçi sahip çıkmazsa kağıt üzerinde kalıyor. Mevcut yasalarda yer alan hakları bile mücadele ederek, direnerek almak zorundayız."

"Krizin maliyetlerinin artmasıyla birlikte, krizin etkisi yaşamın her alanına yansıyor. Bunlardan bir tanesi de işçi maliyetlerinden kısıyor patronlar. İşçi sağlı, iş güvenliği önlemlerinden olsun, barınma giderlerinden olsun, yemek giderlerinden olsun, kalitede düşüklük var. Şantiyede de zaman zaman yemek sıkıntıları ve sorunları oluyordu. Kalitesiz çıkıyor yemekler, işçilere yetmiyor, besleyici olmuyor."

"Buna karşı bugün işçi arkadaşlarımız isyan ettiler, direniş geliştirdiler. Talepleri de karşılık buldu. Ana firma yetkilileriyle görüşüp düzeltme sağlanacağı sözünü aldılar. Gelecek günlerde de düzelip düzelmeyeceğini takip edeceğiz. İşçi eyleme geçtiğinde, örgütlü mücadele verdiğinde haklarını alabiliyor. Bunun için de mücadele etmesi lazım. Şantiyeler de patronlar bunu sağlamak zorunda."