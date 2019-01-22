Okul harçlığı için yarıyıl tatilinde işe başlayan 16 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi

Kaza dün sabah Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Saraylar mahallesi, Eski Sarayköy caddesinde meydana geldi. Hidayet Kaya yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay'a çarptı.

16 yaşındaki çocuk, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tomay'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Tomay'ın yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için bir butikte çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi Tomay'ın dört kardeşin ikincisi olduğu, anne ve babasının ise bir tekstil atölyesinde çalıştığı belirtildi.

Zinnur Tomay memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etti.

50 yaşındaki minibüs şoförü Kaya gözaltına alındı.