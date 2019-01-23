Kayıt
12:49 23 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni: Türkiye ile Rusya arasında yeni bir soğukluk oluşturmaya çalışıyorlar

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir soğukluk oluşturulmak istendiğini iddia etti.

    İbrahim Karagül, "Erdoğan-Putin zirvesi düğüm çözer. ABD "Koridor"dan asla vazgeçmedi. Bizi PKK ve DEAŞ'la vuranlar, Rusya ile yeni bir kriz istiyor" başlığıyla yayımlanan yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği görüşmeye dair yorumlarda bulundu.

    TSK'nın İdlib operasyonu
    © AA / Genelkurmay Başkanlığı
    'Türkiye, Rusya ve Suriye'nin İdlib'e girmesine izin verebilir'
    "İki ülke, Suriye savaşının başladığı günden bu yana en somut adımları atabildi, savaşı planlayanların ellerini boşa çıkarabildi. Suriye üzerinden harita hesapları yapanlar, Suriye üzerinden Türkiye'yi çevrelemek isteyenler, terör kartı ile büyük bölgeye tuzaklar kuranlar, en önemlisi de "Türkiye'yi durdurma" senaryosunun bir ayağını Suriye'den yürütenler çok ciddi boşluğa düştü" diyen Karagül, devamında şu görüşü dile getirdi:

    — İdlib meselesi ve Afrin operasyonu dahil, Türkiye'nin bölgesel kaygılarını hafifletecek bütün girişimler Erdoğan-Putin zirveleriyle somutlaştı ve sahaya yansıtıldı. Türkiye'nin bir güç olarak öne çıkması, Atlantik çevresi, dünyanın yeni yükselen ve merkez güçleriyle kurduğu karmaşık ilişkiler ağını yürütebilme yeteneği ile birebir ilgiliydi. Rusya ile ilişkiler bu anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi, güneyden gelen tehditleri hafifletmesinde çok ciddi rol oynadı. Suriye savaşı Suriyelilerle ilgili, Şam rejimiyle ilgili bir savaş değildi. 1991 Körfez Savaşı'ndan beri devam eden bölgesel planlamanın parçasıydı. 2003 Irak işgali bunun en önemli adımıydı. Ardından başlatılan Suriye krizi, savaşı Türkiye'ye taşımanın en önemli adımıydı. Bütün bunlar Türkiye'nin yanılgılarıyla, zorlanmasıyla, içeriden meşruiyet kazandırma projeleriyle yürütüldü.

    'BİZİ PKK VE DEAŞ'LA VURDULAR'

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret, geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış gösterdi
    Türkiye için en büyük tehdidin Atlantik ekseninden geldiğini iddia eden İbrahim Karagül, Türkiye'nin Atlantik İttifakı'nın en önemli üyelerinden biri olduğunu ifade etti. Zamanla bu ittifakın bölgesel tasarruflarının Türkiye için en büyük ve en yakın tehdit haline geldiğini gözlemlediğini savunan Karagül, "Irak savaşından sonra bunu hissettik. Suriye savaşından sonra asıl hesabın bu ülkeyi parçalayıp yeni bölge haritası olduğunu anladık" dedi.

    Karagül şöyle devam etti:

    — Bu haritanın Türkiye'yi de içine aldığı netleşti. Müttefiklerimizin DEAŞ ve PKK ile ülkemizi vurması, sınırımızın güneyinde yüzlerce kilometrelik "Türkiye Cephesi" kurması, bunu bütün pervasızlıkla ve açıklıkla yapması, Türkiye'nin güvenlik önceliklerini yeniden düşünmesine ve belirlemesine yol açtı. İşte ülkemizin bu tehditleri savuşturmasında Rusya ile yakınlık etkili oldu. ABD'ye, İsrail'e ve bölgedeki müttefiklerine kaysaydık, Fırat Kalkanı, Afrin müdahalesi, İdlib operasyonu mümkün olmayacaktı. Türkiye'deki baskın ABD lobiciliği zihinleri ne kadar bulandırırsa bulandırsın, Erdoğan-Putin'in yakın anlayışı, Türkiye'nin güvenlik kaygıları için en önemli süreçtir, en belirgin sonuçlar bu görüşmelerde alınmıştır.

    Buğday
    Sputnik
    Rusya: Türkiye'ye buğday sevkiyatı yüzde 40 arttı
    - Şimdi Trump'ın "çekilme" açıklamasından sonra yeni bir durum oluştu. ABD yerleşik sistemi, İsrail ve bazı bölge ülkeleri, içeride bazı çevrelerle birlikte, bu çekilmeye sulandırmak, etkisizleştirmek için olağanüstü bir gayret sarfediyor. Bunu yaparken de, fırsatı kullanıp, Türkiye-Rusya arasında yeni bir soğukluk oluşturmaya, yarın ABD'den yeni bir darbe gelince de, Rusya ile iletişimin işlemez hale gelmesi için ortam oluşturmaya çalışıyor.

    'ERDOĞAN VE PUTİN, BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN GÜVENCEDİR'

    — ABD Suriye konusunda Türkiye'ye hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. ABD, bu bölgede Türkiye'yi vuran, tehdit eden her tasarrufun başındadır. Yine öyle olacak, Münbiç ve Fırat'ın Doğu'sundaki tehditlerin ortadan kaldırılması için hiçbir yardımı dokunmayacak. Tam aksine zarar vermeye devam edecek. Şu anki bütün manevralar yeni bir oyalama taktiğinden başka bir şey olmadığını da yakında göreceğiz.

    — Ankara-Moskova arasındaki güvenin güçlü tutulması bizim için esastır. Erdoğan-Putin bu bölgede bütün düğümleri çözecek iki liderdir. Sadece Suriye'de değil, diğer bölgesel konularda da somut sonuç alabilecek iki lider. Bu yüzden Erdoğan'ın Moskova ziyareti çok önemli. Özellikle de ABD ile yeni süreç işletilirken.

    Etiketler:
    düşman, uyarı, müttefik, kriz, dostluk, Yeni Şafak, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Karagül, ABD, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dondurucu soğukta atlarıyla suya giren köylüler
    Dondurucu soğukta atlarıyla yüzüyorlar
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet