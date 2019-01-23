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12:49 23 Ocak 2019
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    Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci

    Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Bağışladığım organların iğrenç suçlar işlemiş kişilere gitmesini ben de istemem ama sistem bu

    © AA /
    Türkiye
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    Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, organ nakli bağışıyla ilgili ifadeleri gündem yaratan Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarının ardından konuyla ilgili Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'nin "Bağışladığım organların iğrenç suçlar işlemiş insanlara gitmesini ben de istemem ama sistem böyle" dediğini aktardı.

    Prof. Dr. Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar" açıklamasının talihsiz olduğunu belirten Sabah yazarı Mevlüt Tezel, binlerce hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

    Celal Şengör
    © AA /
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    Telez, "Elbette organınızı bağışladığınız kişinin dangalak çıkması üzücü bir durum, tabii siz öldüğünüz için bunun farkında olmayacaksınız ama ya ihtiyacı olan dangalak değilse? Ya da organınızı alan kişi bir suçluysa, tecavüzcüyse, seri katilse ne olacak? Ama bunun bilmezsiniz, aileniz de bilemez" dedi.

    Konuyla ilgili Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'yi aradığını kaydeden Tezel, şöyle devam etti:

    "Kahveci; organ nakli yapılan hastaların Sağlık Bakanlığı'ndaki listeden belirlendiğini, bu listede kişilerin tüm bilgilerinin yer aldığını ama sistemin, hastanın sağlık durumuna ve bağışlanan organın ona uyup uymadığına bakarak seçim yaptığnı söyledi. Ayrıca sistemin insanları din, dil, ırk ya da sabıka kaydına bakarak bir eleme yapmadığını, yapılırsa bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Kahveci, organı bağışlayan ve organı alan tarafların birbirini tanımadığını, eğer her iki taraf da tanışmak isterse bilgilerinin paylaşıldığını da söyledi."

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    Kahveci'nin ayrıca "Bağışladığım organların iğrenç suçlar işlemiş insanlara gitmesini ben de istemem ama sistem böyle, en mantıklı yol da bu" dediğini aktaran Tezel, şöyle devam etti:

    "Ben de Kahveci ile aynı fikirdeyim; aileler organın kime bağışlanacağına karar verseler, o zaman çok daha büyük sorunlar çıkar, organ bağışı oranları düşer. Şengör'ü linç edenler meseleye hiç bu açıdan yaklaşmadı! Evet, Şengör çok gereksiz, organ bağışına zarar verecek ama aynı zamanda çok ilginç bir konuyu tartışmaya açmış oldu."

    Kahveci'den organ bağış oranlarıyla ilgili bilgi de aldığını söyleyen Tezel, "Türkiye'de yoğun bakımdaki her 100 hastanın 27'sinin ailesi organ bağışlamayı kabul ediyor. Bu oran Avrupa'da yüzde 50-60. Unutmayın, organ bağışlamak insani bir görevdir" diye yazdı.

    Etiketler:
    Organ nakli, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Celal Şengör, Eyüp Kahveci, Mevlüt Tezel, Türkiye
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