Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, sanatçı Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını söyledi.
Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek" dedi.
Son dakika; Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek.— Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 23 января 2019 г.
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