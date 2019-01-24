Dolar yönünü aşağı çevirdi

Dolar/TL kuru, dünkü gelişmelerle birlikte ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.
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Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle yönünü aşağı çevirdi.
Dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı. Euro ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.
Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Davos Zirvesi'ni takip ediyor.
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