Bahçeli: Türkiye 31 Mart'ta ehline emanet edilecek

Partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart yerel seçimlerinde beka bizim için her şeyin önündedir. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Türkiye ehline emanet edilecek" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır.

— İnanıyorum ki 31 Mart'ta Türkiye ehline emanet edilecek. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı diyor, parlak bir geleceğin kilidini açmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor https://t.co/xKxpmiMnsh — AA Canlı (@AACanli) 24 января 2019 г.

— MHP için imkansız diye bir şey yoktur, böyle bir şey kitapta yazmaz. Yazmamış asla da yazmayacaktır. Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

— Türk milletine hizmet yolunda zorluk varsa aşacağız, imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz. Hep söyledim yine söylüyorum, iman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır. Gerisi hikayedir, palavradır.

— İnanmış bir ülkücü asırlara bedeldir. Mücadelemiz kolay değildi, ucuz değildi; uyduruk hiç değildi.

— 9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü şölenle kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

— 2023'e huzur, istikrar ve kronik sorunlardan kurtulmuş bir şekilde erişeceğiz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız beka meselesidir. İl, ilçe meclislerinde daha fazla temsil edilmeyi arzuluyoruz. Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önündedir. Beka yoksa ne yapalım belediyeyi ne yapalım siyaseti.

— Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay denzsiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir.

Ayrıntılar geliyor.