YSK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, 2014 seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmediği iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sonuçların değiştirildiği, tutanakların eksik olduğuna yönelik algı çalışmaları doğru değildir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi" iddiası üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değildir. Bize tutanak eksikliğine dair tek itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcuttur" denildi.

Yavaş, 2014'teki yerel seçimde 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na gelmediğini ileri sürerek, kayıtların kendisinde olduğunu belirtmişti.