Meclis Başkanvekili Şentop: Kartvizite ‘senatör’ unvanı Sofuoğlu’nun personelinin ısrarı üzerine yazıldı

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun ‘senatör' unvanı yazılı kartvizitin basımını yapan personel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şentop kartvizite ‘senatör' unvanının Sofuoğlu'nun personelinin ısrarı üzerine yazıldığını söyledi.

​Duvar'da yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu'nun Meclis matbaası tarafından basılan İngilizce kartvizitindeki "senatör" ifadesinin nasıl ve neden yer aldığını, sorumluların kim olduğunu Meclis Başkanı'na sordu. Emir'in sorularına yanıt Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'tan geldi.

Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı? @kenan_sofuoglu pic.twitter.com/CixGAiqJyC — Murat Emir (@muratemirchp) December 20, 2018

Meclis Başkanlığı Basımevi'ne gelen kartvizit baskı taleplerinin teamüller çerçevesinde ele alındığını belirten Şentop, şu bilgiyi verdi:

'SÖZ KONUSU İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREN PERSONEL HAKKINDA BAŞLATILAN İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'