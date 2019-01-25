Damat-kaynana aşkı yüzünden işlenen cinayete dair mahkemeden karar

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dava dosyasına Serdar İ., iki ay öncesi kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.'nin oğlu Serdar B., eniştesi ve annesinin davranışlardan şüphelenerek Facebook mesajlarını inceleyince aile, damat ile kaynanası arasındaki yasak ilişkiden haberdar oldu.

Mesajları okuyunca sinirlenen Serdar B., annesi ve eniştesini 'ölümle' tehdit etti. Damat Serdar İ. bir süre kayıplara karıştı. Ancak damat Serdar İ., iki hafta sonra küçük çocuğunun sürekli babasını sorması ve eşinin çağrısı ile evine dönmek zorunda kaldı.

DAYI ÖLDÜ

26 Mart 2017'de kayınbiraderi Serdar B., kaçak olan eniştelerinin eve döndüğünü fark etti. Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte evlerinin önünde araba yıkayan damat Serdar İ. ve babasına bıçakla saldırdı. Çıkan arbede sırasında damat, yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu dayı Yusuf T., hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma damat Serdar İ. hakkında "adam öldürme" suçundan, kayınbirader Serdar B. hakkında ise "yaralama" suçundan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

DAMADA TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda damat Serdar İ.'ye 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın atılı suçu 'haksız tahrik altında' işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme, sanığa kayınbiraderini yaralama suçundan 3 yıl 9 ay ceza verdi, ancak bu suçu da tahrik altında işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 2 yıl 7 aya indirdi.

Mahkeme damada, 6136 sayılı kanuna aykırılık suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın 'kişilik sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları gözetilerek' iyi hal indirimi yapmadı. Böylece Damat Serdar İ. toplamda 19 yıl 1 ay hapis ceza aldı.

'İNDİRİM YAPTIK'

Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, kaynanasıyla ilişkisi ortaya çıktıktan sonra sanığın kayınbiraderi tarafından "öldüreceğiz" diye tehdit edildiği, olay anında ise kayınbirader ve dayının bıçakla sanığın üzerine geldiği, küfür ettiği gerekçesiyle verilen cezadan tahrik indirimi uygulandığı anlatıldı.

'YASAK İLİŞKİLERİ İNDİRİM NEDENİ OLAMAZ'

Mahkeme, hakkında damat Serdar İ.'yi "yaralamaya teşebbüs" suçundan dava açılan kayınbirader Serdar B.'ye ise bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, cezayı erteledi. Mahkeme kayınbiradere verilen cezadan ise haksız tahrik indirimi yapmadı.

Yeter ile damadı arasında yaşanılan ilişkinin tahrik indirimi gerekçesi yapılamayacağı belirtilen kararda, özetle şöyle denildi:

— Yeter B.'nin kendi yaşam ve davranışlarından dolayı oğlu Serdar B.'a karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 185/2 maddesine göre, sadece eşine karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Somut olayda annesi Yeter'in katılan sanık Serdar İ. ile kendi rızası dahilinde gönül ilişkisi kurduğu ve cinsel ilişkiye girdiği, her ne kadar bu durum genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmekte ve kamu vicdanını rahatsız etmekte ise de hukuka aykırı bir fiil oluşturmadığı, bu nedenlerle sanık Serdar B. hakkında haksız tahrik hükümleri nedeniyle indirim yapılamayacağı anlaşılmıştır.