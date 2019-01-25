Muş'tan Bursa'ya otobüsle gönderilen koliden el bombası çıktı

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. M.Y., bir çocukla Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli aldı. Özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu.
© Fotoğraf : DHA
Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen M.Y.'nin sorgusu sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)