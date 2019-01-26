Hukuk öğrencisi, üniversite yönetimine açtığı davayı kazandı

Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmederek, bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin katılabileceği belirtildi.
'BÜTÜNLEME ÖĞRENCİLERİN HAKKI, BUNUN KISITLANMASINA KARŞIYDIK'
Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Yerleşkesi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Senatonun bütünleme sınavlarıyla ilgili kararı geçen aralık ayının sonunda verdiğini söyledi.
ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABERİ TWİTTER'DAN VERDİ
Bulut, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kararın uygulanacağını duyurduğunu aktardı.
Rektör Cebeci'ye teşekkür eden Bulut, "Aslında Rektörümüz yeni ve bu kararın bir milat olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle çok güzel bir iletişim sağlandı. Gece bir tweet atıldı ve öğrencilerle güzel bir iletişime girildi aslında. Rektörümüz de çok güzel bir adım attı." ifadelerini kullandı.
Bulut, bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarından olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.
Bursa 3. İdare Mahkemesi yürütmenin derhal durdurulmasına, 2 gün sonra başlayacak olan bütünleme sınavlarına tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. Kararı üniversiteye tebliğ etmeye gidiyorum, yoldayım:) @emuratbu @huryazarlar pic.twitter.com/5sShiFjf1x— Betül (@zbetulbuu) January 25, 2019
REKTÖR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ise Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Salı günü Senato toplanacak. Yeni durum görüşülecek. Ya yaz okulu veya bütünleme imtihanları kaldırılabilir. Yaz okulu ile birlikte sınırsız bütünleme hakkı, birçok öğrenci için normal eğitim öğretim sürecini anlamsız hale getiriyor. Emek ve kaynak kaybına yol açıyor. Tedirgin olmaya gerek yoktur. Mahkeme kararı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirme ve alınacak karar bu yarıyılı kapsamayacaktır. Eğitimin kalitesini yükseltmek için tedbirler almak zorundayız. Sürekli başarısızlığı ödüllendirerek bir yere varamayız. Mahkeme kararı 3 ders sınırlamasını kaldırdığı için kararın uygulanması demek sınırsız bütünleme imkanının verilmesi demektir. Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda başka bir karar alınmadıkça gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir."
Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda başka bir karar alınmadıkça gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir.— Suat Cebeci (@profsuatcebeci) January 25, 2019
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