Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Yerel seçimlere girecek siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla YSK'da kura çekildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi, seçimlerle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısının ise 194 bin 715 olduğunu açıkladı.

Partilerin kura çekimi doğrultusunda birleşik oy pusulasındaki yerleri ise şu şekilde belirlendi:

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. CHP

8. AK Parti

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İYİ Parti

12. HDP