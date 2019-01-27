Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını tanıttı: CHP yıllarca Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır, hala yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/06HgzZsoGQ — AA Canlı (@AACanli) January 27, 2019

​Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* (Antalya'da hortum) Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan, sert rüzgarlar, dev dalgalar gibi insan iradesini ve tedbirini aşan afetler, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak elimizdedir. Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz.

* Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.

* Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele tarihi öneme sahiptir. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kiyafetsiz muhalefet anlayışıdır. Bu parti yıllarca Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır, hala yapıyor. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Yıldırım: Bahçeli'nin ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir

Erdoğan konuşması sonrası Antalya adaylarını tanıttı. Erdoğan, MHP ile Cumhur İttifakı'ndaki ortak adayları açıklarken ise "Cumhur İttifakı dediğimiz bu bütünleşme pazara kadar değil mezara kadar olacaktır" ifadesini kullandı.



Antalya: Menderes Türel

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Manavgat: Hasan Öz

Serik: Enver Aputkan

Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Kemer: Yusuf Üras (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Finike: Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)