CHP'de deprem: İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu, istifasını Twitter'dan açıkladı:

"Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım."

Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 27 Ocak 2019

​CHP yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğruladı.

Başta Ataşehir ve Kadıköy için belediye başkanı adayları olmak üzere bazı ilçe adayları konusunda CHP Genel Merkezi’yle ters düştüğü öğrenilen Kaftancıoğlu’nun yakın çevresine "Kirli siyasete alet olmak istemiyorum" dediği iddia edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'den geçirip Parti Meclisine sunduğu liste basına sızdı. Buna göre Ataşehir'de Battal İlgezdi, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

Öncesinde CHP Parti Meclisi'nin Üsküdar Belediye Başkanı Adayı olarak Ahmet Kılıç'ı kabul ettiği iddiası basına sızmıştı. Haberlere göre Kılıç, PM'de 38 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy aldı.