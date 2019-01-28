Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

— Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

— İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.

2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 28, 2019

​Öte yandan, CHP belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısının sona erdiği bildirildi.