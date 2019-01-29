CHP'de kesinleşen adayların açıklanması sonrası bir istifa da Edirne'den

Keşan Postası'nın haberine göre, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü Saat 13.00'de CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın CHP Keşan İlçe Binası'nda düzenlediği partililerle buluşma toplantısına katılmayan Yatıkçı'nın istifa dilekçesini, CHP Edirne İl Başkanlığı'na sunduğu ifade edildi.
© AA / Serhat Çağdaş
Dün toplanan CHP Parti Meclisi sonrası kesinleşen belediye başkan adaylarının duyurulmasının ardından kimi yerlerde istifalar yaşanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını açıklamış ancak gelen 'baskılar' sonrası istifasını geri aldığını söylemişti.
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