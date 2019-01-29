'HDP ile AK Parti arasında uzun süre sonra ilk kez doğrudan temas yaşandı'

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te " CHP'de daha büyük istifa dalgası geliyor " başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'deki gelişmelere odaklandık ama siyasette ilginç gelişmeler yaşanıyor" ifadesini kullandı.

"HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, dün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı ziyaret ediyorlar. Uzun süredir HDP ile AK Parti arasında ilk kez doğrudan bir temas yaşanıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Naci Bostancı, siyasetin dilinin yumuşaması açısından bu ziyareti önemli bulduğunu belirtiyor. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmıyor ama HDP'nin İstanbul başta olmak üzere 3 büyükşehirde seçimlere girmeme kararından sonra bu ziyaretin yapılması önemli bulunuyor. HDP'nin İstanbul'da seçimlere katılmama kararı CHP'yle 'stratejik ittifak' olarak yorumlanmıştı.