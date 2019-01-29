Akşener'den Tunç Soyer yorumu: Babadan oğula suç geçmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer hakkında konuştu. Soyer'in adaylığına karşı duymadığını belirten Akşener, "Evladın işlediği suçtan babanın, babanın işlediği suçtan oğlun sorumlu tutulamayacağı bizzat Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir" dedi.

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, bu sabah gazetecilerle kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası ittifakın bir zorunluluk haline geldiğini belirten Akşener, "Cumhur İttifakı'nı iktidar partisi olarak tanımlamak normal. Şahsıma 24 Haziran seçimlerinde söylenmedik söz kalmadı. 5 milyon oy aldık. Seçmenin büyük bölümü Millet İttifakı'na oy verdi. Yerel seçime gidiyoruz, muhtar, belediye meclisi üyesi seçeceğiz. 4 yıl daha seçim yok. Dolayısıyla 'Allah Allah' nidalarıyla seçime gidilmesini anlamış değilim" dedi.

Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tunç Soyer hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de CHP’den Tunç Soyer’in adaylığı konusundaki tartışmalara “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan da babaya geçmez” sözleriyle yanıt verdi. pic.twitter.com/Q8C0WXnIaZ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 29, 2019

​"Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık. Kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden kendisine eleştiri yöneltmedim" diyen Akşener, şöyle devam etti:

— 12 Eylül mahkemelerini yaşadım. Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğlun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Soyer'in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturulacağını CHP'lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur. İş birliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. CHP'nin resmi olarak iş birliği içerisinde bulunduğu İYİ Parti, Tunç Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.

Soyer'in adaylığının açıklanması sonrası ise İYİ Parti tarafından şu açıklama yapıldı:

— Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır.