Fatih Altaylı'dan CHP yorumu: Bu seçimde de başarısız olurlarsa partiyi kapatıp vakıf haline getirsinler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'de devam eden aday belirleme çalışmalarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, "Çok açık söylemek gerekirse CHP bu seçimden de başarısızlıkla çıkarsa genel başkan istifası falan yetmez. Partiyi kapatıp vakıf haline getirsinler" dedi.

Fatih Altaylı, "AK Parti'nin şansı CHP" başlığıyla yayımlanan yazısında "Araştırma şirketleri AK Parti'nin yerel seçim öncesi ciddi kan kaybettiği konusunda hem fikir. Ancak seçime giderken iktidar partisinin çok büyük bir şansı var. O şansın adı 'Cumhuriyet Halk Partisi' Ya da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Sadece Genel Merkez değil, tüm il ve ilçe yönetimleri" görüşünü dile getirdi.

"Türkiye'de sürekli söylenen bir cümle var; 'İktidarı eleştiremeyenler muhalefeti eleştiriyorlar. Muhalefet eleştirilmez.' Hayır efendim. Çok yanılıyorsunuz. Bazı durumlarda, muhalefetin 'aczi' bir ülkeyi, kötü bile olsa iktidara mahkûm edebiliyor. Bunun en tipik örneği CHP" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Rakibin en zayıf anında bile parti içi çekişme, kişisel çıkarlar öylesine ön plana çıkabiliyor ki, muhalefet iktidardan daha hızlı kan kaybediyor. Kendi ayağına kurşun sıkan böyle bir muhalefet partisini, AK Parti ya da lideri dizayn etse bu kadarını dizayn etmeye "Ayıp olur. Çok belli olur" diye utanır. Aday beğenilmiyor, il başkanı istifa ediyor. Aday içe sinmiyor, ilçe teşkilatı toptan işi bırakıyor, belediye başkanı partiden ayrılıyor. Örgütün dinlenilmemesi gereken yerde örgüte kulak veriliyor. Örgütün dinlenilmesi gereken yerde örgüte kulaklar tıkanıyor.

- Bir yandan "Türkiye elden gidiyor" diye muhalefet yapıyorlar. Ama koltuk elden gidince ülkenin bir önemi kalmıyor, partiden kopuyorlar. Toplumda çok zor durumda bir yüzde 40'lık kesim var. AK Parti bu kesimi temsil etmiyor ve umursamıyor. Ancak CHP de bu kesimi temsil etmekten uzak. Çevremde oyunu "kerhen" CHP'ye verenler çoğunlukta. Dün Kadıköy'de bir asansörde karşılaştığım 50'li yaşlardaki kökten CHP'li bir hanımefendinin CHP için söylediklerini burada yazmam mümkün değil. O kadar galiz. Çok açık söylemek gerekirse CHP bu seçimden de başarısızlıkla çıkarsa genel başkanın istifası falan yetmez. Partiyi kapatıp vakıf haline getirsinler. Merak etmesinler. Bu millet Atatürk'ün izinden gitmek için yeni bir yol bulur. Yoksa da yapar!