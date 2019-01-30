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16:51 30 Ocak 2019
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    Brüksel lahanası

    Yargıtay'dan emsal karar: Brüksel lahanası göndermek işten atılma sebebi değil

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul'da bir şirkette ustabaşı olarak çalışan O.N.T, 3 kilogramlık Brüksel lahanasını depo görevlisinden alarak başka fabrikada çalışan bir aşçıbaşına gönderince tazminatsız işten atıldı. Yargıtay, O.N.T.'ye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi.

    İstanbul'da bir şirkette ustabaşı olarak çalışan O.N.T.'nin 3 kilo Brüksel lahanasını başka bir fabrikada çalışan bir aşçıbaşına göndermesi işten atılmasına neden oldu.

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    DHA
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    Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, 3 yıl 11 ay 6 günlük kıdemi bulunan O.N.T. tazminatsız şekilde işten atılması üzerine İstanbul Anadolu 18. İş Mahkemesi'ne dava açarak işçilik alacaklarını talep etti.

    Mahkeme, davacının söz konusu Brüksel lahanalarını 'mesleki dayanışma ve yardım amaçlı' olarak meslektaşına gönderdiğini, aşçıbaşının bu durumdan kendisine çıkar sağlamadığını, olayın ‘hoşgörü' sınırları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek O.N.T.'ye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi.

    Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 3 kilogramlık Brüksel lahanasını komşu fabrikada çalışan aşçıbaşına gönderen O.N.T.'nin eyleminin ‘iş ilişkisini temelinden sarsan bir durum' olduğuna karar verdi. Daire, "Davacının eylemi, iş sözleşmesinin sürdürülmesini olanaksız kılacak derecede sarsıcı, işçinin davranışı haklı fesih sebebidir" dedi.

    'GÖNDERİLEN ÜRÜNÜN EKONOMİK DEĞERİ AZ'

    Yerel mahkeme, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin verdiği bu karara direnince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gönderilen ürünün ekonomik değerinin azlığını, O.N.T.'nin daha önce hiç uyarı cezası almamış olmasını ve olaydan menfaat temin etmemiş olmasını gerekçe gösterdi. Genel Kurul'un kararıyla O.N.T.'ye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmedilmiş oldu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Genel Kurul, gerekçeli kararında, "Davalı işyerinde aşçıbaşı olarak çalışan davacının, kendine çıkar sağlamadan aynı işi yapan meslektaşına mesleki dayanışma ve yardım amacıyla ürünü davalı şirketin şoförü ile gönderdiği, mutfak çalışanlarının da bu durumu bildiği, davacının ürün gönderme yetkisinin olduğu ve farklı şirketlerin projeleri arasında ürün gönderme işleminin uzun zamandan beri uygulandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

    ‘Gönderilen ürünün ekonomik değerinin az olması ve menfaat temin edilmemesi hususları'nı dikkate aldığını belirten Genel Kurul, "Davacının iş sözleşmesinin bu eylem nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmeyecek şekilde feshedilmesi ağır bir sonuç olup, ölçülülük ilkesi ile bağdaşmayacağı kuşkusuzdur. Bu durumda, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı açıktır" dedi.

    EMİNE ARIK, BOŞ ÇİKOLATA KUTUSU YÜZÜNDEN İŞTEN ATILMIŞTI

    Yargıtay'ın Brüksel lahanası kararı akıllara Bursa'da yaşayan Emine Arık'ın, 16 yıl çalıştığı işyerinden boş bir çikolata kutusunu aldığı için tazminatsız bir şekilde işten atılmasına ilişkin kararı getirdi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Emine Arık'ın maddi değeri olmayan boş çikolata kutusunu almasının ‘işten atılma nedeni' sayılacağına karar vermişti. Karar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da onanmıştı.

    Etiketler:
    Brüksel lahanası, işten atılma, Mahkeme, Tazminat, Yargıtay, Emine Arık, İstanbul
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