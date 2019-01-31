'Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı' iddiası

Kitaba dair bir iddia da Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den geldi.Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını ileri sürdü.
'KAYNAKÇA YOK, ATIF YOK'
Ali Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özdil'e tepki gösterirken, kitaptaki ifadelerin birebir olarak kopyalandığını ve kaynakçasız, atıfsız bir biçimde kullanıldığını iddia etti.
DÜN YAYINLANAN YAZIMIN DEVAMI… Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan,kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki.. Sadece çok temel ve bariz olan “aşırmaları” sizlerle paylaşıyorum pic.twitter.com/buEJbZKVBN— Ali Güler (@Ali_Gulerr) 30 Ocak 2019
Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki… Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum" paylaşımıyla Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı.
Özdil, kitabı için "Üzerinde 10 yıl çalıştık"ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)