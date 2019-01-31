Kayıt
06:38 31 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti - Meclis - grup

    AK Parti, başkan adayları için kılavuz hazırladı: Danışmanlarınız sevecen olsun, koyu renk giyin

    © AP Photo /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    AK Parti'de yerel seçimler için oluşturulan kılavuzda, partililerin kullanacağı materyallerden konuşma biçimlerine kadar öneriler sıralandığı ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti yönetimi, siyasal söylem, materyal ve kılık kıyafete kadar belediye başkan adayları ve partililerin uyum içinde seçim kampanyası yürütmesi için 40 maddelik kılavuz hazırladı. Kılavuzda, önceki seçimlerde hazırlanan dokümandan kopyala-yapıştır yapıldığı için ‘sayın başbakan' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu - AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim
    © AA / Fikret Delal
    Feyzioğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret: 'Milli bir duruşa ihtiyaç var'
    Yerel seçim için oluşturulan kılavuzda, partililerin kullandığı materyaller ve kelimelerden, siyasal söyleme, kılık ve kıyafetinden, davranış biçimine kadar her şeyin son derece önemli olduğu vurgulanarak, şu uyarılarda bulunuldu:

    Dokümanlarda genel bütünlük: Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Partinin kurumsal kimlik kılavuzundan farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır.

    Seçimde kullanılacak fotoğraflar: Kampanyada kulanılacak fotoğraflar, partinin kurumsal kimliğine uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir. Ayrıca kampanyada kullanılacak fotoğraflarda aday ile Sn. Başbakanın fotoğraflarının birlikte kullanılma ihtimali olduğundan, adayın uygun renkte (koyu renk) bir takım elbise ve uygun renkli kravatlı fotoğrafının olması gerekmektedir.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Bahçeli: AK Parti meclis başkanlığına kimi aday gösterirse destek vereceğiz
    Seçmen profiline uygun söylemler: Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde seçmen profili dikkate alınmalıdır. Örneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgileri ve beklentileri doğrultusunda partinin yapacakları anlatılmalı, esnaf veya işçilere verilen mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.
    Cevaplar önceden hazırlanmalı: Teşkilatlar ve seçim büroları, yapacağı bir çalışma ile seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya süresince gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme toplantılarında ele alınmalı, bu sorular partimizin düşüncelerini yansıtan söylemler ile cevaplandırılmalıdır. Bunun dışında seçmen bürosundaki görevliler, kendi kişisel düşüncelerini seçmene aktarmamalıdır.

    Adayların kıyafetleri: Belediye başkan adayları, seçim alanlarına ve katılacakları aktivitelere göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçilmelidir. Belediye başkan adaylarının çevresindeki danışmanlar sevecen olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli ve adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin bir rol üstlenmelidir.

    Sosyal medya kullanımı: Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir.

    Etiketler:
    yerel seçim, Kılavuz, aday, başkan, belediye, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zamansız Güzellik Sıralaması’nın 4. sırasına yerleşen Portekizli güzel Telma Madeira.
    Uluslararası Zamansız Güzellik Sıralaması’na giren ilk 5 güzel
    Karikatür
    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden ‘Türkiye ile İran tehdidi’ uyarısı
    İnfografik
    Putin ve Erdoğan’ın 2018’deki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet