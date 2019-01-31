AK Parti, başkan adayları için kılavuz hazırladı: Danışmanlarınız sevecen olsun, koyu renk giyin

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti yönetimi, siyasal söylem, materyal ve kılık kıyafete kadar belediye başkan adayları ve partililerin uyum içinde seçim kampanyası yürütmesi için 40 maddelik kılavuz hazırladı. Kılavuzda, önceki seçimlerde hazırlanan dokümandan kopyala-yapıştır yapıldığı için ‘sayın başbakan' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Yerel seçim için oluşturulan kılavuzda, partililerin kullandığı materyaller ve kelimelerden, siyasal söyleme, kılık ve kıyafetinden, davranış biçimine kadar her şeyin son derece önemli olduğu vurgulanarak, şu uyarılarda bulunuldu:

Dokümanlarda genel bütünlük: Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Partinin kurumsal kimlik kılavuzundan farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır.

Seçimde kullanılacak fotoğraflar: Kampanyada kulanılacak fotoğraflar, partinin kurumsal kimliğine uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir. Ayrıca kampanyada kullanılacak fotoğraflarda aday ile Sn. Başbakanın fotoğraflarının birlikte kullanılma ihtimali olduğundan, adayın uygun renkte (koyu renk) bir takım elbise ve uygun renkli kravatlı fotoğrafının olması gerekmektedir.

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Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde seçmen profili dikkate alınmalıdır. Örneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgileri ve beklentileri doğrultusunda partinin yapacakları anlatılmalı, esnaf veya işçilere verilen mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.Cevaplar önceden hazırlanmalı: Teşkilatlar ve seçim büroları, yapacağı bir çalışma ile seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya süresince gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme toplantılarında ele alınmalı, bu sorular partimizin düşüncelerini yansıtan söylemler ile cevaplandırılmalıdır. Bunun dışında seçmen bürosundaki görevliler, kendi kişisel düşüncelerini seçmene aktarmamalıdır.

Adayların kıyafetleri: Belediye başkan adayları, seçim alanlarına ve katılacakları aktivitelere göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçilmelidir. Belediye başkan adaylarının çevresindeki danışmanlar sevecen olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli ve adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin bir rol üstlenmelidir.

Sosyal medya kullanımı: Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir.