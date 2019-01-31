CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, babası üzerinden yürütülen tartışmalarla ilgili konuştu. Soyer, "Babamı bırakın, en son Avrupa'da bir kadınla bir kasedimin olduğunu bile söylediler" dedi.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, "İzmir CHP belediye başkan adayı Tunç Soyer: Seks kasedim olduğunu bile söylediler" başlığıyla yayımlanan yazısında Tunç Soyer ile yaptığı söyleşiyi okurlarına aktardı.

12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası Nurettin Soyer'in ülkücülere işkence ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Soyer, "Bunları yok saymak mümkün değil. Allah'tan şunu biliyorum: Bunların hepsi, bugünkü siyaset kültürünün argümanları, tartışmaları. Ve kesinlikle şuna inanıyorum, başka bir şey siyaset dili mümkün! Zaten o yüzden devam ediyorum" dedi.

"Bu nedenle de bunların beni acıtmasına izin vermiyorum" ifadesini kullanan Soyer, şöyle devam etti:

— Babamı bırakın, en son Avrupa'da bir kadınla bir kasedimin olduğunu bile söylediler. Malum kasetlerden. Evet! O bile söylendi. Böyle bir iftirayı atmaktan bile çekinmediler. Eşim elbette güldü geçti! Çok şükür ki birbirimize güvenimiz tam. İftirayı hemen onunla paylaştım tabii. Bütün bunlar kırıcı ve incitici olmaya devam ediyor elbette. Ama bilirseniz sebeplerini, daha az inciniyorsunuz.