Hürriyet yazarı Ayşe Arman, "İzmir CHP belediye başkan adayı Tunç Soyer: Seks kasedim olduğunu bile söylediler" başlığıyla yayımlanan yazısında Tunç Soyer ile yaptığı söyleşiyi okurlarına aktardı.
"Bu nedenle de bunların beni acıtmasına izin vermiyorum" ifadesini kullanan Soyer, şöyle devam etti:
— Babamı bırakın, en son Avrupa'da bir kadınla bir kasedimin olduğunu bile söylediler. Malum kasetlerden. Evet! O bile söylendi. Böyle bir iftirayı atmaktan bile çekinmediler. Eşim elbette güldü geçti! Çok şükür ki birbirimize güvenimiz tam. İftirayı hemen onunla paylaştım tabii. Bütün bunlar kırıcı ve incitici olmaya devam ediyor elbette. Ama bilirseniz sebeplerini, daha az inciniyorsunuz.
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