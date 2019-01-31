‘Türkiye’nin yüzde 55’i bez çanta kullanmaya başladı’

Online araştırma şirketi DORinsight’ın ücretli plastik poşet kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 55’i plastik poşet yerine en çok bez çanta kullanıyor ve büyük çoğunluk doğayı korumak için farklı çözümler de üretilmesi gerektiğini düşünüyor.
Online araştırma şirketi DORinsight'ın araştırmasına göre, 1 Ocak 2019'da başlayan alışverişte ücretli plastik poşet kullanımı uygulamasıyla ilgili yaptığı araştırmaya göre tüketiciler plastik poşet kullanımını ücretli hale getirmenin doğayı koruyacağını düşünüyor. Tüketiciler aynı zamanda çevreyi korumak için farklı uygulamaların da olması gerektiğine inanıyor. Tüketicilerin yüzde 77'si alışverişte geri dönüşümlü ürünlerin artırılması, yüzde 60'ı ürünlerde plastik yerine kağıt ambalaj kullanılması, yüzde 57'si konutlara özel geri dönüşüm çöp kutularının olması, yüzde 39'u ise fiş yerine dijital ödeme belgesi verilmesi gerektiğini ifade etti.
PLASTİK POŞET KULLANIMI AZALDI
Araştırmaya göre her 10 kişiden 9'u plastik poşetlerin neden ücretli olduğunun bilincinde. Her sosyo-ekonomik segmentten çalışan 7.073 kişinin katıldığı online olarak hazırlanan araştırmada tüketicilerin yüzde 44'ü plastik poşetlerin ücretli hale gelmesinden itibaren plastik poşet kullanımını azalttığını, yüzde 20'si ise plastik poşet kullanmaya devam ettiğini belirtti. Plastik poşet kullanımını tamamen bırakanların oranı ise yüzde 20.
Katılımcıların yüzde 55'i ücretli plastik poşet yerine bez çanta kullandığını, yüzde 53'ü eski alışverişlerden kalan mevcut poşetleri kullandıklarını, yüzde 20'si sırt çantası, yüzde 14'ü pazar filesi, yüzde 10'u ise kol çantası tercih ettiklerini söyledi.
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