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21:56 31 Ocak 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Iğdır'da AK Parti ve MHP adayını teke düşürsün, oyumuzu ona vereceğiz

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermemelerine ilişkin, "(AK Parti-MHP) Bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz" dedi.

    Meral Akşener
    © AA / Emin Sansar
    Akşener: Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyoruz, işte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı
    Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Metin Yaşar ile esnaf ziyaretinde bulundu, Millet İttifakı'na destek istedi.

    Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne de giden Akşener, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akşener, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'yu ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.

    Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bekasının üst üste getirildiğini belirten Akşener, "Eski İçişleri Bakanı olarak sormak isterim; Türkiye'nin bekası yerel seçimlerle ilgili ise yerel seçimlerde iktidar partileri bazı illeri, bazı büyükşehirleri kaybettiği takdirde Türkiye'nin bekasına halel gelecekse… O zaman bunun nedenini, ne olduğunu, niçin olduğunu bu muhteremler açıklamak, bunu size izah etmek mecburiyetindedirler'' diye konuştu.

    Daha sonra Bilecik'e geçen Akşener, partisinin il binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    'AK PARTİ VE MHP ADAYLARINI TEKE DÜŞÜRSÜN, OYUMUZU ONA VERECEĞİZ'

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermediklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

    "İYİ Parti olarak çok somut bir adım attık. Iğdır çok ilginç bir il. Ermenistan ile sınır. HDP orada 44 bin oy aldı. MHP 23 bin 400 civarında oy aldı. AK Parti 23 bin civarında oy aldı. İYİ Parti ise 5 bin 500 oy almış. İYİ Parti şimdi dedi ki aday çıkarmıyoruz. Yani ne demek istiyoruz; her yerde Cumhur İttifakı el ele tutuşmuş durumda ama buna karşılık ilginç bir şekilde, hem bu bekayı söyleyenler hem HDP'yi şeytanlaştıranlar, o şeytanlaştırılmış HDP'yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır'da iki ayrı aday çıkmış. Ben öneride bulundum, laf söz önemli değil, tutumdur bu. Tutumumuz açık; aday çıkarmıyoruz. Yani bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz".

    Daha sonra Osmaneli ilçesine geçen Meral Akşener, burada da esnafla bir araya geldi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, Yaşar Tüzün, Meral Akşener, Bilecik, Iğdır, Türkiye
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