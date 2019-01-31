Özhaseki: Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil

© AA / Mahmut Serdar Alakuş AK Partili Özhaseki: Gökçek ne söylesem üzerine alınıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özhaseki, Murat Çelik'e şu açıklamaları yaptı:

"Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil, üslubu benim üslubum değil.

Ben Mansur Bey'i projesi yok diye eleştiriyorum. Ama şahsı ile ilgili, kökeni, memleketi ve bunun gibi konularda benden tek bir cümle duyamazsınız".