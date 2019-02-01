ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi: İlk duruşma Mart'ta

© AA / Arşiv ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Topuz hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer almıştı.

Topuz, 4 Ekim 2017 tarihinden beri tutuklu.