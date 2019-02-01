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16:24 01 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    "Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı müteahhitler 'Ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, sizi de kapıya koyarım' diyormuş. Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

    Caminin açılışında konuşan Erdoğan, "Unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece biz de unutulmayız" dedi.

    "Burada depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde söz konusu değildir" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

    'KİME AH EDERSİNİZ? YİNE BANA AH EDERSİN?'

    * Bazı müteahhitler diyormuş ki, 'Ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, sizi de kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Cumhurbaşkanı'nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz.

    Kentsel dönüşüm
    © AA / Arşiv
    Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek
    * Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersin 'Niye bu binaları planlı, projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin' diye.

    * Görüyorsunuz işte şimdi binalarımıza bakalım. Ben de burada oturduğum için konuşuyorum. Hala da aynı şekilde ve 5 katlı bina da var, 6 katlı bina da var, onun yanında 2 katlı bina da var. Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde söz konusu değildir.

    * Anlaşmak suretiyle belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle veya bu konuda yine çevre şehircilik bakanlarımızın da devreye girmesi suretiyle bu adımları atarız, asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Böyle bir zemini de yani müteahhit arkadaşlar var burada kusura bakmasınlar, müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız.

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    Etiketler:
    açılış, cami, Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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