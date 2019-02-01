Bayraktar: Türkiye'nin ilk milli İHA'sı birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar, "Hakkari Hantepe 2009 Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü" ifadelerini kullandı.
#SeyirDefteri Hakkari Hantepe 2009— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 1, 2019
Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü. pic.twitter.com/5BnsPtjPIN
'MALAZGİRT'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİ?
İnsansız uçağa göre çok daha küçük olan İnsansız Hava Helikopterleri Malazgirt, 500 ile bin fit arasında net görüntü ve ses iletebilirken, havaalanı dışında uygun arazi ve mekanlara iniş ve dik kalkışlar yapabilme özelliklerine sahipti.
4-5 kilogram ağırlığında olan İnsansız Hava Helikopteri, yazılım, elektronik donanım ve tasarımı tümüyle Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmişti.
Dik iniş ve kalkışları ile koordinatları verilen hedeflerden yüksek kaliteli ses ve görüntü aktarma özelliği kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)