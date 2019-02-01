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19:20 01 Şubat 2019
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    'Malazgirt' insansız hava aracı

    Bayraktar: Türkiye'nin ilk milli İHA'sı birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü

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    Türkiye
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    BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı 'Malazgirt'in uçuşunun kaza bahanesiyle yasaklandığını belirterek "Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü" ifadelerini kullandı.

    ZALA 421-16Е2
    © Fotoğraf : ZALA AERO GROUP
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    BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2009 yılında ilk operasyona çıkan Türkiye'nin ilk Milli Helikopter İHA'sının katıldığı operasyonda yaşanan çatışmada geçirdiği kazayı ve bu kazanın bahane edilerek 'birilerinin maşası olan bürokratlarca' projenin sonlandırıldığını söyledi.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar, "Hakkari Hantepe 2009 Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü" ifadelerini kullandı.

    UAV demonstration flights in Moscow region
    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    ​Star gazetesinde yer alan habere göre Bayraktar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı 'Seyir Defteri' başlıklı paylaşımlarda 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin envantere girme sürecinde yaşanan güçlükleri anlatmış, "Büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelen ve birilerinin maşası olan askerî yetkililer, o dönemde Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya dahi kalktılar" demişti.

    'MALAZGİRT'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİ?

    İnsansız uçağa göre çok daha küçük olan İnsansız Hava Helikopterleri Malazgirt, 500 ile bin fit arasında net görüntü ve ses iletebilirken, havaalanı dışında uygun arazi ve mekanlara iniş ve dik kalkışlar yapabilme özelliklerine sahipti.

    4-5 kilogram ağırlığında olan İnsansız Hava Helikopteri, yazılım, elektronik donanım ve tasarımı tümüyle Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmişti.

    Dik iniş ve kalkışları ile koordinatları verilen hedeflerden yüksek kaliteli ses ve görüntü aktarma özelliği kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyordu.

    Etiketler:
    iddia, açıklama, İnsansız Hava Helikopteri, Hantepe 2009, Star gazetesi, Baykar Makina, Selçuk Bayraktar, Şırnak, Türkiye
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