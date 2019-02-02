Özhaseki: Ankara'da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah, Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız" dedi.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş AK Partili Özhaseki: Gökçek ne söylesem üzerine alınıyor

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine yaptığı konuşmada, Ankara'ya belediye başkanı olmanın farklı bir anlam taşıdığının altını çizerek, başkentin 81 il arasında gözde bir kent olduğunu vurguladı.

Herkesin kendi şehrini sevdiğini ancak bir taraftan da Ankara'yı takip ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara'da olan her şey Anadolu'ya da örnek olur. Burası herkesin kentidir. Burada herkesin hayali vardır. Başkent farklı ve başkente başkan olmak da farklı. Allah her kula nasip etmez diye şükrettim." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yaptıkları anketler neticesinde Ankara için projeler hazırladıklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Belediyenin bir bütçesi var ve bu bütçe sizin malınız. Herkesin alınteriyle kazançlarından oluşturduğu vergileri ödeyerek oluşan bir para var. Bu para belediye başkanının ya da ekibinin değil, milletin malı. Belediye başkanı sadece milletin temsilcisi olarak bunların nereye ve nasıl harcanacağına karar verme durumunda olan bir insan, bunun hesabını da açık açık vermek durumunda olan bir insan. Buradaki bütçe, belediye başkanı ve ekibine emanettir. Bu emanet, belediye başkanı ve ekibinin canından, malından ve namusundan azizdir."

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ'

Özhaseki, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen genç belediye meclis üyesi aday adaylarına da hitap etti.

Demokratik ortamda iş yapabilmek için iktidara gelmenin gerekli olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Biz içinde bulunduğumuz bu ortam itibarıyla sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bu dert de bu milletin derdidir. Bu dava milletin ve ümmetin davasıdır." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosuna da değinerek, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.