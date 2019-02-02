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11:36 02 Şubat 2019
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    Tarkan

    'Sinemacıların zaferini gören müzisyenler, benzer bir adım atacak'

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Telif haklarını alamamaktan şikayetçi müzisyenlerin, sinema sektörüyle benzer adımlar atacakları ifade edildi.

    Tarkan'dan Murat Boz'a, Gülşen'den Hadise'ye kadar onlarca sanatçı, sistemdeki boşluk nedeniyle eserlerinden telif kazanamamaktan şikayetçi. Queen'in herhangi bir şarkısını sosyal medyada telif hakkı nedeniyle kimse paylaşamazken, Türk sanatçıların eserleri bedelsiz yüklenebiliyor. Bu haksızlığın bitmesini isteyen müzisyenler ve yapımcılar, sinemacılarınkine benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Mars Cinema Group
    © Fotoğraf : Youtube
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    Sabah yazarı Hakan Uç, "Sinema tamam sıra müzikte" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mısırdı, promosyon biletti derken, sinema sektörü beklediği iyi haberi jet hızıyla aldı, rahatladı. Bu işin üretenleri, rekabeti bir kenara koyup emekleri için birlik oldular ve hem Türk sinemasını bitirmek isteyenleri, hem de emeklerinden haksız çıkar sağlayanları alt ettiler. Sektörün Koreli CGV'ya karşı duruşu zaferle taçlandı" hatırlatmasında bulundu.

    Uç, şöyle devam etti:

    — Şimdi sırada müzik dünyası var. Aslına bakarsanız, müzik dünyasında durum sinemaya göre çok daha vahim. Dijitalleşme süreci, sektörün hem ödülü, hem cezası… Dijital dünya, bir anda milyonlara ulaşmak için muhteşem bir araç olsa da beklenen telif yasasının henüz çıkmamış olmasından dolayı sektörü uçuruma iten bir canavar. Bu boşluktan yararlanan onlarca dünya devi şirket, sanatçılarımızın emeklerini, karşılıklarını ödemeden kullanıyor, müzik dünyası ise günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin… Facebook, Instagram ya da TikTok'ta fotoğraflarınızın ya da videolarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela…

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    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan ile sinemacıların buluşmasından: Başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik, artık ayrılık gayrılık olmaz
    - Sistem, telif hakları gerekçesiyle size izin vermeyecek. Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör artık albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti.

    'HERKES 'OH' DİYECEK'

    — Duyduğum kadarıyla müziğin önde gelen yapımcıları ve sanatçıları, sinema sektörünün zaferi sonrası benzer bir hamle içindeymiş. Dünya devlerinin sömürü düzenine karşı koymak için bir araya geldiklerinde eminim herkes bir 'Oh' diyecek. Albüm dinleyememekten şikayet eden müzikseverler istediklerini alacak. Üretim yeniden şahlanacak; hem sektör, hem de dinleyicinin yüzü gülecek.

    Etiketler:
    sinema, telif, müzisyen, Sabah, Hadise, Murat Boz, Tarkan, Türkiye
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