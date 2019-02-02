'Sinemacıların zaferini gören müzisyenler, benzer bir adım atacak'

Tarkan'dan Murat Boz'a, Gülşen'den Hadise'ye kadar onlarca sanatçı, sistemdeki boşluk nedeniyle eserlerinden telif kazanamamaktan şikayetçi. Queen'in herhangi bir şarkısını sosyal medyada telif hakkı nedeniyle kimse paylaşamazken, Türk sanatçıların eserleri bedelsiz yüklenebiliyor. Bu haksızlığın bitmesini isteyen müzisyenler ve yapımcılar, sinemacılarınkine benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Uç, şöyle devam etti:
— Şimdi sırada müzik dünyası var. Aslına bakarsanız, müzik dünyasında durum sinemaya göre çok daha vahim. Dijitalleşme süreci, sektörün hem ödülü, hem cezası… Dijital dünya, bir anda milyonlara ulaşmak için muhteşem bir araç olsa da beklenen telif yasasının henüz çıkmamış olmasından dolayı sektörü uçuruma iten bir canavar. Bu boşluktan yararlanan onlarca dünya devi şirket, sanatçılarımızın emeklerini, karşılıklarını ödemeden kullanıyor, müzik dünyası ise günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin… Facebook, Instagram ya da TikTok'ta fotoğraflarınızın ya da videolarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela…
'HERKES 'OH' DİYECEK'
— Duyduğum kadarıyla müziğin önde gelen yapımcıları ve sanatçıları, sinema sektörünün zaferi sonrası benzer bir hamle içindeymiş. Dünya devlerinin sömürü düzenine karşı koymak için bir araya geldiklerinde eminim herkes bir 'Oh' diyecek. Albüm dinleyememekten şikayet eden müzikseverler istediklerini alacak. Üretim yeniden şahlanacak; hem sektör, hem de dinleyicinin yüzü gülecek.
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