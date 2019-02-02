'CHP Etimesgut'ta Aylin Nazlıaka'yı aday gösterecek'

© Fotoğraf : DHA CHP ile İYİ Parti arasındaki Etimesgut düğümü çözüldü

CHP MYK sabah saat 11.00’de başladı. Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgiye göre PM’ye sunulacak aday listesine son şekli verilecek toplantıda bağışlanma talepleri kapsamında eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın af dosyası da gündeme getirilecek. Nazlıaka'nın bu çerçevede Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği ileri sürüldü.

CHP’de bir milletvekilinin Atatürk posterini duvardan indirdiği iddiaları üzerine partiden ihraç edilen Nazlıaka’nın daha önceki bağışlanma talebi PM’de görüşülmüş ve reddedilmişti. Eğer MYK’de kabul görürse Nazlıaka’nın dosyası üçüncü kez PM’ye sunularak oylanacak.

Nazlıaka’nın ismi en son Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için geçmişti. Kılıçdaroğlu, Etimesgut adayını belirlemek için PM'den yetki almıştı.