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23:21 02 Şubat 2019
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    CHP

    CHP PM sona erdi: 71 aday daha kesinleşti

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 71 belediye başkan adayı daha onaylandı. İstanbul'daki 4 kritik ilçenin yanı sıra Ankara, Adana, Hatay ve İzmir'den de adaylar açıklandı.

    Mustafa İnce
    © Fotoğraf: Twitter
    CHP'de İzmir Güzelbahçe adayı İnce 'gitti geldi': PM'de olanlara şaşırdım
    CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.

    Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.

    Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.

    Bugün bir büyükşehir ve 2'de il adayını tespit ettiklerini dile getiren Torun, Erzurum Büyükşehir adaylarının Mehmet Sait Şimşek, Muş adaylarının Tansu Saraç, Şırnak adaylarının ise Osman Can olduğunu bildirdi.

    İstanbul Beyoğlu İlçe Belediye Başkan adaylarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş olduğunu belirten Torun, Küçükçekmece adaylarının Kemal Çebi olduğunu kaydetti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    CHP MYK'dan çıkan adaylar: Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı
    Torun, "Kadıköy'de bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı'nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık. Şişli adayımız ise Sayın Muammer Keskin, İzmir'den ise Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Suat Nezir oldu" dedi.

    'CHP'DE FİKRİNİ SÖYLEYEMEYEN YOK'

    CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:

    "Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok. Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız. AK Parti'de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul'u, 16 yıldır da Türkiye'yi yönetmiyormuş gibi İstanbul'un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?".

    'DAHA KALİTELİ HİZMETİ DAHA DÜŞÜK FİYATA SAĞLAYACAĞIZ'

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP Torbalı İlçe'nin, Kılıçdaroğlu'na gönderdiği aday öneri mektubunda 'evrakta sahtecilik' iddiası
    CHP'nin istihdam yaratan, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, dirençli ve üretken bir ekonominin kurucu gücü olduğunu ileri süren Torun, CHP'li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını söyledi.

    Torun, CHP'li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP'li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.

    'ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM KURACAĞIZ'

    CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

    "Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız. Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır. Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız. CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP'li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek".

    DİĞER ADAYLAR İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA YETKİ VERİLDİ

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : DHA
    Sarıgül: CHP içinde iktidar olmak istemeyen, Kılıçdaroğlu'nu eksik bilgilendiren bir kadro var
    Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, "Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili" dedi.

    PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, "Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

    BAYRAKLI TARTIŞMASI

    CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.

    Seyit Torun
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li Torun: Belediyecilik bizim işimiz
    Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.

    CHP PM'de bugün belirlenen 71 belediye başkan adayı şu şekilde:

    1- Adana Seyhan Akif Kemal Akay

    2- Adana Yüreğir Kamuran Karaca

    3- Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş

    4- Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede

    5- Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz

    6- Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik

    7- Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç

    8- Ankara Haymana Hacı Aysu

    9- Ankara Çubuk Can Kaderoğlu

    10- Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan

    11- Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız

    12- Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk

    13- Bolu Göynük Necdet Yıldıran

    14- Bursa Yıldırım Özgür Erdursun

    15- Erzincan Tercan Kargın Esra Polat

    16- Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek

    17- Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu

    18- Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu

    19- Erzurum Olur Ferudun Kaplan

    20- Erzurum Horasan Medeni Kılıçer

    21- Erzurum Oltu Hakan Zengin

    22- Erzurum Çat Mahmut Edebali

    23- Erzurum Tortum Ömer Dürlü

    24- Erzurum Narman Birkan Külekci

    25- Erzurum Pazaryolu Bilal Güven

    26- Erzurum Uzundere Yaşar Ergün

    27- Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay

    28- Gümüşhane Torul Ali Osman Araz

    29- Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu

    30- Hatay Defne İbrahim Güzel

    31- Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu

    32- Hatay Samandağ Refik Eryılmaz

    33- İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi

    34- İstanbul Beyoğlu Alper Taş

    35- İstanbul Şişli Muammer Keskin

    36- İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı

    37- İzmir Buca Suat Nezir

    38- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan

    39- Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş

    40- Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice

    41- Konya Kadınhanı Veli Köleli

    42- Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın

    43- Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata

    44- Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız

    45- Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk

    46- Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç

    47- Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu

    48- Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün

    49- Mersin Erdemli Hüseyin Serin

    50- Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan

    51- Muş Merkez Tansu Saraç

    52- Niğde Çamardı Osman Okcu

    53- Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci

    54- Sivas Gölova Mustafa Şengül

    55- Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra

    56- Şırnak Merkez Osman Can

    57- Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut

    58- Şırnak Kasrik Nedim Bilik

    59- Şırnak Silopi Cemal Cengiz

    60- Şırnak Balveren Ahmet Ertak

    61- Tokat Sulusaray Memet Alkan

    62- Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen

    63- Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu

    64- Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik

    65- Van Muradiye Yavuz Demir

    66- Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan

    67- Yozgat Saraykent Kazım Can

    68- Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur

    69- Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan

    70- Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş

    71- Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, ÖDP, CHP PM, CHP, Şerdil Dara Odabaşı, Muammer Keskin, Kemal Çebi, Alper Taş, Seyit Torun, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye
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