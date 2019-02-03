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03:46 03 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy Karlıbayır Cemevi ve çeşitli STK'lara ziyarette bulundu. İmamoğlu'na İYİ Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman da eşlik etti.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    Karlıbayır Cemevi'nde konuşan İmamoğlu, "Cemevi bizim Alevi vatandaşlarımızın ibadet yeri. Bizim için kutsal bir yer. Cemevlerinin ihtiyaçları giderilecek, en iyi şekilde bakılacak, koşulları düzenlenecek. Bu şehrin Alevi vatandaşları kendi ibadethanelerinin sanki kenarda kıyıda kalmış gibi hissetmeyecek. Tertemiz olacak bu bizim vazifemizdir" dedi.

    "ANNELER BEBEĞİ İLE BİRLİKTE 4 YAŞINA KADAR İSTANBUL'U İSTEDİĞİ GİBİ GEZEBİLECEK"

    Cemevi ziyaretinden sonra Arnavutköy Erzurum Horosanlılar Derneği'ne ziyarette bulunan ve burada seçim kampayalarından bahseden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbulda 1 milyon 200 bin çocuğumuz var. 0-4 yaş arası. Bir anne çocuğu doğduğu andan beri çocuğuna nasıl bakacak, kreşe gitmeli mi?, Okul öncesi eğitim alabilir mi?, Bunu dert eden bir belediye olacağız biz. Bir duyurumuz oldu ve bunu özellikle annelerin çok beğendiğini görüyorum. Her doğum yapan anneye bir kart vereceğiz. Bebeği ile birlikte 4 yaşına kadar İstanbulu istediği gibi gezebilecek" diye belirtti.

    "BU ŞEHİR, AVRUPA'DA UYUŞTURUCUDAN EN FAZLA ÖLEN SAYISINA SAHİP"

    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.
    © Fotoğraf : Twitter/Tunç Soyer
    Soyer'den İmamoğlu'na ziyaret: Senin gibi kültürlü, iyi yetişmiş birinin aday gösterilmesi İstanbul için sevindirici
    Arnavutköy ziyaretleri kapsamında Trabzonlular Derneği'nde İmamoğlu, "En güzel teması genç kardeşim yaptı. Bu şehir Avrupada uyuşturucudan en fazla ölen sayısına sahip. Ölümlerin bir çoğu da nedeni belli değil çünkü bonzaiden ölen çocukların neden öldüğü tespit edilemiyor. Bu şehirde 18-25 yaş arası 350 bin genç var.Okumuyor, mesleği yok, işi yok" dedi.

    "BEN SİZİ ŞEHRİN SORUNLARIYLA YÜZLEŞTİRİYORUM"

    25 gün önce manifesto açıkladığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Katılımcılık dedim, şeffaflık dedim, demokrasi dedim, beraber yöneteceğiz dedim, trafiği çözeceğiz dedim, yeşil bir şehir dedim, akıllı ve yaratıcı adil bir kent dedim. Aynı şeyleri 3 gün önce bir siyasi partinin başkanı manifesto olarak anlattı. Ben muhalefetim ben anlatırım da bu hale getirmenin karşısında bunu söylemen hiç inandırıcı olmaz. Ben zaten bunları savunuyor kendi ilçemde de bunları yapıyorum. Bu kavramları ben söylersem bakın bize bunları yaşattınız biz size bunları vaat ediyoruz. Ama ben bunu size yaşattım eyvallah vazgeçtim bunları yapacağım derse anlarım. Ama sanki hiç yapmamış gibi başka birisi yapmış gibi anlatırsa birisi ona inanmam. Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Cemevi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy, İstanbul, Türkiye
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