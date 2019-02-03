Antalya'da ormanda genç kıza işkence

Antalya'nın Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda, yaşları 15 ile 20 arasında olan 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kadını ormanlık alana götürüp işkence yaptı.
Aralarında kadınların da olduğu 5 kişi, genç kadını olayı başkalarına anlatması veya şikâyetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikâyetin olmadığını belirtti.
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