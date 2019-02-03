Antalya'da ormanda genç kıza işkence

Antalya'da yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 kişi, tartıştıkları genç bir kadını ormanlık alana götürüp işkence yaptı. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı saldırganları arama çalışması başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda, yaşları 15 ile 20 arasında olan 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kadını ormanlık alana götürüp işkence yaptı.

Genç kadını saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasp etmeye çalıştı.

Aralarında kadınların da olduğu 5 kişi, genç kadını olayı başkalarına anlatması veya şikâyetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikâyetin olmadığını belirtti.