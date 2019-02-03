Perinçek: Bu seçimde Amerikan piyonlarının elinden tutanlar değil, kahramanlar yarışsın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayını İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısında açıkladı. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel 31 Mart Türkiye yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Müzik ve dans gösterileriyle başlayan basın toplantısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşmasıyla devam etti. Perinçek konuşmasında "Bu seçimde Amerikan piyonlarının elinden tutanlar, Maduro'ya, Putin'e, Hamaney'e, Beşar Esad'a sövenler değil kahramanlar yarışsın. Eğer varsa kahramanlarınızı çıkarın. ABD'ye teslim olanlar değil, yiğitler çıksın karşımıza" dedi ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya selam gönderdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten sonra söz alan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. İlker Yücel ise konuşmasında "Türkiye'nin sorunlarını çözemeyen AKP ve MHP çıkmazdadır. İstanbul ne çıkmazda olan bu partilere ne de PKK'yla kol kola olanlara mahkum değildir" dedi.

‘KARŞIMIZA KAHRAMANLARINIZI ÇIKARIN, AMERİKAN PİYONLARINI DEĞİL'

Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığı basın toplantısında "Türkiye kahramanlar çağına girmiştir. Biz görevlere hazırız. Vatan Partisi yedi ateşten geçerek buraya geldi. O yüzden diyoruz ki, eğer varsa kahramanlarınızı çıkarın karşımıza. Amerika'ya teslim olanlar, Amerikan planları içinde görev üstlenenler değil, bu seçimde yiğitler yarışsın. Maduro'ya, Putin'e, Hamaney'e, Beşar Esad'a sövenler değil, karşımıza kahramanlar çıksın. Karşımıza Türkiye'de, sıcak para komisyoncularını, dolar vurguncularını, rantçıları değil, üreticiyi baş tacı yapacak olanlar çıksın. Amerika'nın bize dayattığı borçlanma ekonomisinden ötürü Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolara dayanmış. Her yıl 70 milyar dolar civarında dış ticaret açığı var. Biz bu duvarı yıkacağız" dedi.

‘TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE AMERİKA VE İSRAİL TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR'

Basın toplantısında Türkiye'nin güvenlik açısından da zor dönemler yaşadığını söyleyen Perinçek "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, köy korucularımız PKK'yı hendeklere gömdü, Amerika-İsrail koridorunu yardık. TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla PKK'yı ininde temizledi ve Türkiye'nin şimdi Amerika ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de tehdit edildiği güvenlik problemiyle karşı karşıyayız. Karadeniz'de, Amerika'yla Ukrayna 13 Kasım 2018 günü anlaşma yapmışlar. 26 Kasım'da ilan etmişler, Türkiye'nin Rusya'yla birlikte yaptığı Türk Akımı'nı engelleyeceğiz diyorlar. O nedenle üretim ekonomimize, güvenliğimize tehditler, zor dönemler derken bunlardan bahsediyoruz" dedi.

‘VATAN PARTİSİ ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ EMPERYALİST BİR YALAN OLDUĞUNU KANITLADI, AİHM'DEN 4 KARAR ÇIKARTTI'

Toplantıda Vatan Partisi'nin, ‘Ermeni Soykırımı' iddialarına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 4 tane karar çıkarttığını hatırlatan Perinçek "Türkiye'nin üzerine Ermeni soykırımıyla geliyorlardı, biz bu yalanı bitirdik. Güneydoğu'da özerklik ilan edeceksiniz, bu iftirayı kabul edip teslim olacaksınız, diz çökeceksiniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'tan çekeceksiniz, borçlanma ekonomisini kabul edeceksiniz diyorlardı. Vatan Partisi Ermeni Soykırımı'nı Lozan, Berlin, Paris'lerde bitirerek başladı. Avrupa'da yaşayan 4 milyon Türk'ü ayağa kaldırdık ve onların en yüksek mahkemelerinden Ermeni Soykırımı'nın emperyalist bir yalan olduğunu söyledik. Biz vatanımızı savunduk ve AİHM'den 4 tane karar çıkarttık. AKP, CHP, MHP genel başkanlarına gelin bu işi beraber yapalım dedik, gelmediler. Şimdi bir daha gelin diyoruz. Gelin Türkiye'mizi buradan vatan bütünlüğü ve üretim devrimiyle çıkaralım. ABD Türkiye'yi bölmek için Vatan Partisi yöneticilerini ve ordumuzu Silivri zindanlarının içine attı. Amaç Türkiye'yi bölmek, PKK'ya alan açmak derken ABD'nin Türkiye'yi bölme planları, Barzanistan'la birleştirilerek denize açılmış bir ikinci İsrail Devleti kurmaktı. Vatan Partisi olarak Silivri duvarlarını yıkarak Amerika'nın o planını bozduk" dedi.

‘VENEZÜELLA'NIN ALTINLARI TÜRKİYE'YE EMANETTİR'

© Fotoğraf : DHA Vatan Partisi yöneticisi ölü bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin Amerikancı bir girişim olduğunu vurgulayan Perinçek, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da selam gönderdi. Perinçek "Amerika bozguna uğratılacak. 15 Temmuz arkamızda kalan bir tarih değil. Bundan sonra Amerika'nın darbe girişimlerinden korkmuyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz. Ama Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de onların içimizdeki piyonlarını üzerimize sürmesiyle tarihi tekrar yaşıyoruz. Kimler Doğu Akdeniz'de, Amerikan tehditlerinin karşısında ise, mavi vatan tatbikatıyla el eledir, kahraman Maduro ile el eledir. Türkiye'nin ve İstanbul'un kahramanları olarak Maduro'ya ve Venezuela'ya selam gönderiyoruz. Venezuela'nın altınları bizim, Türk milletinin, Türk ordusunun güvencesi altındadır. Venezuela'nın mücadelesi bizim de mücadelemizdir" dedi.

‘İSTANBUL'U BU HALE GETİRENLER NASIL HALA OY İSTEYEBİLİYOR'

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başka adayı Mustafa İlker Yücel Doğu Perinçek'in ardından sahneye çıktı. Yücel "Şu ana kadar İstanbul'dan sadece üç aday çıktı. Biri Vatan Partisi, sistem partilerinin belediyecilik anlayışını yıkma sözü veriyor. Diğer ikisi de İstanbul'un bu hale gelmesinin sorumlusu. Onlar belediye değil, şirket yönetmeye geliyorlar. İstanbul'u bu hale getirenler nasıl hala İstabullulardan oy isteyebiliyor? Belediyeleri hızla taşeron haline getiriyorlar. Sistem partileri belediyeleri, şehirlerin katili olarak kullanıyorlar. Biz Vatan Partisi olarak belediyeleri şirketleştirme, taşeronlaştırma düzenini yıkmaya geliyoruz. Genel sorunları çözemeyenler, yerel sorunları çözemezler. Türkiye'nin önündeki sorunları çözemeyenler çıkmazdadır. İstanbul çıkmaz sokak partilerine de PKK ile kol kola girenlere de mahkum değildir. Biz projelerimizi Washington'la, Brüksel'le değil, Ankara'yla planlayacağız" dedi.