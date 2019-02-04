İmamoğlu'ndan 'AK Parti'yi yüzde 100'e çıkaracağız' diyen seçmene: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, kendisine "Bütün partiler bir olacak AK Parti'yi yüzde yüze çıkaracağız" diye seçmene yanıt verdi. O sırada bulgur pilavı dağıtan İmamoğlu, "Sen bulguru ye iyileşeceksin" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinde düzenlenen EMİTT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

© AA / Serhat Çağdaş Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum

Fuar alanında tanıtımlarını yapan Anadolu şehirlerinin stantlarını gezen İmamoğlu, Diyarbakır standında halay çekenlere eşlik etti. İmamoğlu'na Amedspor forması hediye edildi.

İmamoğlu daha sonra Rize standına uğradı. İmamoğlu, burada Rizelilerle birlikte tulum eşliğinde horon tepti. Sivas standına da uğrayan İmamoğlu'na Sivas'ın ünlü kangal cinsi köpeği hediye edildi. Dilek İmamoğlu'nun kucağına alarak sevdiği köpeğin yeni yuvasının Beylikdüzü'ndeki hobi bahçesi olacağı öğrenildi. İmamoğlu çifti, son olarak Kastamonu standını ziyaret etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu, vatandaşlara bulgur pilavı ikram ettiği sırada "Bütün partiler bir olacak AK Parti'yi yüzde yüze çıkaracağız" diyen seçmene, "Sen bulguru ye iyileşeceksin" diye yanıt verdi.