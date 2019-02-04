Türkiye bahar havasına girdi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bahar havasının etkisi altında. Türkiye'nin genelinde bugün yağış beklenmezken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu şöyle:

İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM —11°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu