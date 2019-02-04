İsmailov'un Antalya'daki 'süper oteli' nisanda yeniden açılıyor

ATOR'dan yapılan açıklamada "Daha önce Türk basınında yeni yönetimi dayanak gösterilerek yenilenen otelin şubat sonunda açılacağı belirtilmesine rağmen, Titanic Mardan Palace otelinin odaları bir dizi Rus tur operatörünün sitesinde yer almaya başladı, hem de neredeyse tüm odalarıyla… Plan doğrultusunda otelin 25 Nisan 2019'da çalışmalarına başlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
The Other Istanbul on the Mediterranean Coast…— Titanic Mardan Palace (@titanicmardanp) January 30, 2019
Many gorgeous buildings that you are used to seeing in Istanbul, now ornament the Mediterranean Coast with Titanic Mardan Palace. The new signature of elegance will be with you again this April. pic.twitter.com/HEifY5fWU0
EN PAHALI OTELLER ARASINDA
ATOR'a göre, Titanic Mardan Palace, Antalya'nın en pahalı otelleri arasında ilk üçte yer alıyor. Otele yönelik taleplerin ne kadar olacağını anlamak için henüz erken, ancak tur şirketleri halihazırda taleplerin bulunduğunu kaydediyor.
Öte yandan, otel, alacaklarına karşılık Halkbank'a geçmişti. Halkbank'la yapılan görüşmeler neticesinde Titanic Hotels grubu, oteli 10 yıllığına kiraladıklarını duyurmuştu.
Titanic Mardan Palace Nisan ayında açılıyor https://t.co/IdzZWurcSR pic.twitter.com/WJWBYzP4C3— FoodinLife (@FoodinLife) January 11, 2019
Yaklaşık 800-850 milyon dolara mal olduğu söylenen otelin mimari yapısı Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış, Kız Kulesi ve Galata Köprüsü'nün benzerleriyle İstanbul'un minyatürü şeklinde yapılmıştı. Otel, 2010 yılında dünyanın en iyi lüks oteli seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)