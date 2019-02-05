Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil

Başakşehir Kulübü için "İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım içinse "Torunu olanlar dinlenmeli" dedi.
Şimdi @sozluk yazarlarının sorularını yanıtlıyorum, beklerim. 👍 pic.twitter.com/9lLHJM816B— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 4 Şubat 2019
İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan satır başları şöyle:
İSTANBUL İLE İLGİLİ EN BÜYÜK HAYALİ NE?
— İstanbul çok güvenli bir şehir ve dünyanın göz bebeği olduğunda dünyanın her yerinden insanların akın akın geldiği bir İstanbul hayal ediyorum.
HDP SEÇMENİNİ KAZANMAK İÇİN NE YAPACAK?
— Tüm söylemlerim İstanbul'da yaşayan herkes için. HDP seçmeni de İstanbul'da yaşıyor. Biz seçmenleri partilerine göre ayırmadık, ayırmayacağız.
'BAŞKAN OLMADIĞIM 2019'UN 2 AYLIK FARKINI DA ÖDEYECEĞİM'
'TORUNU OLANLAR DİNLENMELİ'
— Üç çocuğum var. Torun olacak yaşta mıyım tam anlamadım ama en azından şunu biliyorum; Torunu olanlar dinlenmeli.:) Benim gibiler tam enerjisiyle istanbul'a hizmet etmeli.
TAKSİM İLE İLGİLİ PLANI NE?
— Şu anki Taksim Meydanı'nı hiç beğenmiyorum. Mutlaka bu konuda tüm İstanbul'a da sorarak yapacağımız çok güzel bir meydan düzenlemesini hep birlikte başaracağız.
'İBB BAŞKANININ İŞİ FUTBOL KULÜBÜ KURMAK DEĞİL'
TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM
— Duyurduk, uyguluyoruz. Gençler 50 lira aylık, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere bedava. Hatta 6 yaşa kadar olan ücretsiz, 12 yaş sınırına çıkarıldı. Sürprizlerimiz devam edebilir.
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