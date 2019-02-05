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05:38 05 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ekşisözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Seçilmesi halinde toplu taşıma ücretlerinde indirime gideceğini açıklayan İmamoğlu, Taksim Meydanı için de düzenleme yapılacağını söyledi.

    Başakşehir Kulübü için "İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım içinse "Torunu olanlar dinlenmeli" dedi.

    ​İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan satır başları şöyle:

    İSTANBUL İLE İLGİLİ EN BÜYÜK HAYALİ NE?

    — İstanbul çok güvenli bir şehir ve dünyanın göz bebeği olduğunda dünyanın her yerinden insanların akın akın geldiği bir İstanbul hayal ediyorum.

    HDP SEÇMENİNİ KAZANMAK İÇİN NE YAPACAK?

    — Tüm söylemlerim İstanbul'da yaşayan herkes için. HDP seçmeni de İstanbul'da yaşıyor. Biz seçmenleri partilerine göre ayırmadık, ayırmayacağız.

    'BAŞKAN OLMADIĞIM 2019'UN 2 AYLIK FARKINI DA ÖDEYECEĞİM'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu'ndan 'AK Parti'yi yüzde 100'e çıkaracağız' diyen seçmene: Sen bulguru ye, iyileşeceksin
    -CHP belediyelerinin AKP belediyelerine göre, en azından İstanbul'a göre daha kabul edilebilir maaş verdiğini biliyoruz. 2200 tl asgari ücret sürecini Beylikdüzü'nde başlattık. Aynı süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğum gün itibarıyla başlatacağım. Hatta başkanı olmadığım 2019'un iki aylık farkını da ödeyeceğim. Asla asgari ücret, İstanbul'daki 4 kişilik ailenin açlık sınırının altına düşmeyecek.

    'TORUNU OLANLAR DİNLENMELİ'

    — Üç çocuğum var. Torun olacak yaşta mıyım tam anlamadım ama en azından şunu biliyorum; Torunu olanlar dinlenmeli.:) Benim gibiler tam enerjisiyle istanbul'a hizmet etmeli.

    TAKSİM İLE İLGİLİ PLANI NE?

    — Şu anki Taksim Meydanı'nı hiç beğenmiyorum. Mutlaka bu konuda tüm İstanbul'a da sorarak yapacağımız çok güzel bir meydan düzenlemesini hep birlikte başaracağız.

    'İBB BAŞKANININ İŞİ FUTBOL KULÜBÜ KURMAK DEĞİL'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum
    -İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır. Zaten 100 küsür yıldır kurulmuş Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi markaları var. Bu kent, üç kıymetli markasıyla dünyaya meydan okuyacak.

    TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM

    — Duyurduk, uyguluyoruz. Gençler 50 lira aylık, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere bedava. Hatta 6 yaşa kadar olan ücretsiz, 12 yaş sınırına çıkarıldı. Sürprizlerimiz devam edebilir.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İBB, AK Parti, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Taksim, İstanbul, Türkiye
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