Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Bu ülkenin tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına ses çıkarmayandan milliyetçi olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin fabrikasını, tank palet fabrikasını, Katar ordusuna satılmasına ses çıkarmayandan zaten milliyetçi olmaz. Bunu tartışmaya bile gerek yok” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda, yerel seçimlere yönelik kampanya süreci, kampanya döneminde kullanılacak sloganlar, belediye başkan adaylarının tanıtımı ve adayların görünür olması için izlenecek stratejiler ele alındı.

Edinilen bilgiye göre 2 Şubat'ta gerçekleştirilen parti meclisi (PM) toplantısında CHP'de geri kalan adayları belirlemek üzere MYK'ye verilen yetki için yeni bir karar daha alındı. MYK üyelerinin talebiyle yetki doğrudan Kılıçdaroğlu'na devredildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, herhangi bir MYK kararı olmadan doğrudan geri kalan adayları kendisi belirleyecek.

50 ADAY AÇIKLAYACAK



Kılıçdaroğlu'nun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Siirt Belediye Başkanı adayının yanı sıra İstanbul'dan Silivri ve Maltepe, İzmir'den Bayraklı, Ankara'dan Etimesgut, Muğla'dan Bodrum'un da aralarında olduğu yaklaşık 50 belediye başkan adayını belirleyeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de partisinin grup toplantısı nedeniyle adayları açıklamayacağı ifade edilirken, çarşamba gününden sonra en geç 10 Şubat'a kadar açıklayacağı dile getiriliyor.

CHP'de belirlenen bütün adayların katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım toplantısının ise 10 Şubat'ta yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak etkinlikte CHP'nin yerel seçimlere yönelik bildirgesinin de açıklanması bekleniyor.

MECLİSLERDE YERELE YETKİ



CHP'nin dünkü MYK toplantısında belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi için yerele yetki verildi. Bu kapsamda partinin il ve ilçe örgütleri, İYİ Parti ile yapılan işbirliği kapsamında belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması talimatı verildi.

Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alan açıklamalarına ilişkin MYK toplantısında çok kısa bir değerlendirme yaptığı da belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin açıklamaları hakkında "Bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin fabrikasını, tank palet fabrikasını, Katar ordusuna satılmasına ses çıkarmayandan zaten milliyetçi olmaz. Bunu tartışmaya bile gerek yok" dediği öğrenildi.