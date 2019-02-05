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07:10 05 Şubat 2019
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    Cami, kuran, cemaat

    'Alevi işçi, camiye gitmediği için kovuldu' iddiası

    © AA /
    Türkiye
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    Şeker fabrikasında çalışan Alevi işçinin camiye gitmediği için kovulduğu iddia edildi.

    Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, İstanbul'da bir şeker fabrikasında 3 yıldır çalışan Veli Erdoğdu, önce camiye çağrıldığını sonra da Alevi olduğunu söylemesi üzerine "Cemevine gidiyorsun" tepkisiyle karşılaştığını ileri sürdü. Erdoğdu, akabinde vardiya amiri tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

    Erdoğdu, başka bir işçinin kendisini bir cemaatin sohbetine çağırdığını kendisinin reddettiğini belirterek, "Benim Alevi olduğumu herkes biliyor. Bu arkadaş daha önce de beni cemaat sohbetine çağırdı ama ben yine reddetmiştim. Tartışma sonrasında işten atılan ben oldum" dedi.

    İşçi, ekonomi
    © AA /
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    Erdoğdu şöyle konuştu:

    — Ben ‘herkesin inancı farklı sen oraya gidersin ben buraya' dedim. Arkadaş bu defada ‘Cemevinde mum söndürüyorsunuz' deyince tepki gösterdim. Tek Gıda-İş Sendikası temsilcisine söyledim. O arkadaş da beni vardiya amirlerine şikayet etmiş. ‘Bana vurdu, biz buraya dayak yemeye mi geldik. Camilerimize küfrediyor' demiş. Beni ısrarla dini sohbete çağıran kendisi ama beni suçlu duruma düşürdü" dedi. Vardiya amirlerinin kendisini çağırıp olayı anlatmasını istediğini dile getirerek şöyle devam etti: "Arkadaşa vurmadığımı kamera kayıtlarına bakılmasını istediğimi söyledim. Onlar da orada kamera olmadığını söyledi. Bir tane çocuk da olaya şahit oldu. Benim suçumun olmadığını söyledi. Fakat çocuğu korkutmuşlar şimdi konuşmuyor. Olaydan 3, 4 gün sonra gece vardiyasına gittim, beni içeriye almadılar. Çıkışımı vermişler. Beni hiç dinlemediler. Servise dahi bindirmediler taksiyle gönderdiler. Tazminatsız atıldım. Ara buluculuğa başvurdum. Elimden geldiğince işe iade ve diğer haklarım için uğraşacağım. Tabii bir yanda da iş bulup hemen çalışmaya başlamalıyım.

    TEK GIDA-İŞ'TEN AÇIKLAMA: ALEVİ OLDUĞU İÇİN DEĞİL, ÇALIŞMA ARKADAŞINI DARP ETTİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARILDI

    Tokyo
    © Sputnik /
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    İddiaları sormak için telefon ile ulaşılan fabrika yetkilisi konu hakkında Tek Gıda-İş Sendikası'nın bir açıklama yaptığını söyledi. Tekgıda-İş İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı Turgay Koç işçinin Alevi olduğu için değil, çalışma arkadaşını darp ettiği için işten atıldığını söyledi.

    'BUNU MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Hangi mezhepten, hangi dinden, hangi düşünceden olursa olsun hiç kimse en temel hakkı olan çalışma hakkından edilemez" diye konuştu. Ağbaba, devamında  "Bu anlayış iktidarın yani hâkim zihniyetin anlayışı. Hangi mezhepten hangi dinden, hangi düşünceden olursa olsun hiç kimse en temel hakkı olan çalışma hakkından edilemez. Maalesef bu hem özelde hemde devlette çalışanlara yapılıyor. İşçi arkadaşımızla konuşacağız. Bun Meclis'e taşıyacağız. Gerekirse firmanın yetkilileri ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    alevi, işçi, müslüman, cami, Tek Gıda-İş, Cumhuriyet, Veli Erdoğdu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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