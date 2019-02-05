DSP Gaziantep adayı Celal Doğan: CHP aday çıkarsaydı ben aday olmazdım

DSP tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Celal Doğan, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

© AA / Arşiv Celal Doğan DSP'nin Gaziantep adayı oldu

Doğan, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada "Birincisi Meral Akşener'e de kırgın değilim ki CHP'ye kızgın olayım. Gaziantep halkının talebiyle aday oluyorum. İkincisi daha önemli, eğer CHP Gaziantep'ten aday çıkarsaydı ben aday olmazdım. Hayatım boyunca bir bölen olmadım, bundan sonra da olmam ve bunu da doğru bulmam" ifadesini kullandı.

'HAİN İLAN EDİLİRDİM'

Doğan, DSP'den adaylığına giden süreçle ilgili olarak da Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu. "Gelmesem hain ilan edilecektim. Gerçekten" diyen Doğan, şöyle devam etti:

— Görevden kaçsaydım Antep'i sevmeyen, sahip çıkmayan adam durumuna düşecektim. Ben sporda centilmenliği getirdim. Belediyecilikte hizmet ve eşitliği getirdim. Sonucunda marka bir şehir, örnek bir kulüp yarattım. En büyük servetim ismimle özdeşleşen bir şehir. Bu en büyük madalya, en büyük onur kaynağı. Şu cümleyi bir belediye başkanı kolay kolay söylemez. 15 yıl görev yaptığım belediyeye ilk girdiğimde, merdivenleri çıkarken parti rozetini il başkanına verdim ve "Bu merdivenlerden partizanlık değil hizmet çıkacak" dedim. 15 yılın sonunda "MHP'li, ANAP'lı ya da DYP'li olduğum için farklı muamele yaptın" diyen olmadı. Bu kadar kendime güvenirim, çünkü hizmeti eşit yaptım. Bugün Gaziantep sanayide 7 milyar dolar ihracat yapıyorsa bizim sayemizdedir.