DSP Gaziantep adayı Celal Doğan: CHP aday çıkarsaydı ben aday olmazdım

DSP tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Celal Doğan, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.
'HAİN İLAN EDİLİRDİM'
Doğan, DSP'den adaylığına giden süreçle ilgili olarak da Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu. "Gelmesem hain ilan edilecektim. Gerçekten" diyen Doğan, şöyle devam etti:
— Görevden kaçsaydım Antep'i sevmeyen, sahip çıkmayan adam durumuna düşecektim. Ben sporda centilmenliği getirdim. Belediyecilikte hizmet ve eşitliği getirdim. Sonucunda marka bir şehir, örnek bir kulüp yarattım. En büyük servetim ismimle özdeşleşen bir şehir. Bu en büyük madalya, en büyük onur kaynağı. Şu cümleyi bir belediye başkanı kolay kolay söylemez. 15 yıl görev yaptığım belediyeye ilk girdiğimde, merdivenleri çıkarken parti rozetini il başkanına verdim ve "Bu merdivenlerden partizanlık değil hizmet çıkacak" dedim. 15 yılın sonunda "MHP'li, ANAP'lı ya da DYP'li olduğum için farklı muamele yaptın" diyen olmadı. Bu kadar kendime güvenirim, çünkü hizmeti eşit yaptım. Bugün Gaziantep sanayide 7 milyar dolar ihracat yapıyorsa bizim sayemizdedir.
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