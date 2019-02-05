Antalya Valisi'nden kaymakamlara: 'Elektrik kesildi', 'Trafoya bilmem ne girdi' mazereti oluşmasın

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi alınacak önlemleri gerekli birimlerle değerlendirerek, "Kaymakam arkadaşlarım, sandık çevrelerinde elektrik ve jeneratör ihtiyacını mutlaka gözden geçirsinler. O gün hiçbir sandık çevresinde ‘Elektrik kesildi’, ‘Trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, başsavcılar, kaymakamlar, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları katıldı.
Vali Karaloğlu, kaymakamlara şu uyarıda bulundu: "Yerel seçimde birden çok oy kullanıldığı için oy sayım işlemi uzayabilir. Genel seçimler kadar çabuk sonuçlanamayabilir. Oy seçim işlemleri uzarsa, bu sefer karanlığa kalma, sandık çevrelerin aydınlatmasıyla ilgili problemler doğabilir. Kaymakam arkadaşlarım, sandık çevrelerinde elektrik ve jeneratör ihtiyacını mutlaka gözden geçirsinler. O gün hiçbir sandık çevresinde ‘'Elektrik kesildi’, ‘Trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın. Oylar sayıldıktan sonra sandıkların güvenli bir şekilde kurullara ulaştırma meselesi de var. Bizim görevimiz; sandıklar sayıldı ve güvenle ilçe seçim kurullarına ulaştırılıncaya kadar. Arkadaşların süreci takip etmeleri ve sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi ve o gün görev yerlerinden terk edilmemesi gerekir."
Yerel seçimin en zor geçeceği yerin, mahalleler olacağına söyleyen Karaloğlu, mahalle muhtarlığına çok fazla aday olduğunu ve yarışın mahallelerin huzuruna yansımaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.
Seçim bittikten ve kazanan aday açıklandıktan sonra seçim dönemindeki tartışmaların da son bulması gerektiğini dile getiren Karaloğlu şöyle devam etti: "O tartışmalar devam ederse mahalledeki huzursuzluk da devam eder ve bu da topluma yansır. Daha dikkatli takip edilmesini arzu ediyoruz. Muhtarlar son dönemde itibarları dolayısıyla, hem de sosyal hakları bakımından durumları yükselince vatandaşımız muhtar olmayı arzuluyor. Bu da doğal haklarıdır ama bunun toplumsal huzurumuza yansıması olmamalı. Bu seçimde çevre konusunda hem çevre kirliği ve ses kirliliğiyle ilgili bazı siyasi partiler seçim kampanyalarında çevreye duyarlı davranacaklarını ilan ettiler. Plastikten yapılan bayrak ve afiş kullanmayacaklarını, gürültü propagandaların olmayacağını söylediler. Bu bizi mutlu etti.
Antalya’da bütün siyasi partilerin çevre konusunda ve gürültü konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle mahalle muhtarlığına aday olan arkadaşların mahallerinde elektrik direklerine, binaların dış cephelerine rastgele kendi afişlerini ve fotoğraflarını yapıştırmalarını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bir mahalleye muhtar adayı olan arkadaşın, en öncelikli görevi mahallenin temizliğidir. Aday olduğu mahallenin çevre temizliğine dikkat etmeyen muhtarın da mahalleye muhtar olmayı da hak ettiğini düşünmüyorum. Hem adayların bu konuya dikkat etmelerini öneriyoruz."
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