HSK, Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.
Buna göre Yargıtay'ın yeni üyeleri şu isimlerden oluştu:
* İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan.
* İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner.
* Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ.
* Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel.
* Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen.
* Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç.
* Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy.
* İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir.
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