CHP'li Torun'dan İş Bankası açıklaması: Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz

"Bu doğrultuda toplumun bir yenileşme talebinin olduğunu gördük. Bu yenileşme talebini de kayda alarak bütün yerel yönetimlerde bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve belki de tarihinde en önemli şekilde örgütlerinden veya ilçe belediyesinden büyükşehire aday yapmak suretiyle kendi yetiştirdiği insanlardan belediyeciliği bilen, anlayan ve hizmet üretecek isimleri tek tek tespit ettik ve önemli ölçüde de bunları adaylaştırdık. Biz toplumun bize verdiği mesajı aldık ve bu mesaj doğrultusunda hareket ettik. Adaylarımızın önemli bir kısmı örgütlerden gelen veya yerel yönetimlerden gelen arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar sonuçta CHP içerisinde yetişmiş ve bu konuda bir şekilde çalışmış arkadaşlarımız. Bunların karşılığını da inanıyorum ki halkımızdan alacağız."
'İSTANBUL'DA FARK KAPANDI'
Yaptırdıkları anketlerle sürekli saha verilerine ulaştıklarını belirten Torun şunları söyledi:
'CHP'NİN İŞ BANKASINDAN EN UFAK BİR GELİRİ YOKTUR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı İş Bankası ile ilgili açıklamalarına da değinen Torun, "AK Parti Genel Başkanı'nın bu zaman zaman aklına geliyor. Aklına geldikçe de bunu gündemi meşgul etmek için ve buradan bir siyasi rant devşirmek için yapıyor; ama her zaman söylediğimiz gibi biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. CHP'nin İş Bankası'nda en ufak bir menfaati yoktur. Oradan en ufak bir geliri yoktur" diye konuştu.
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