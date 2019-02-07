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20:57 07 Şubat 2019
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    Kartal - Çöken bina

    İstanbul Valisi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

    © Fotoğraf : DHA/Can Erkök
    Türkiye
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ölü sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

    Yerlikaya, kriz merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinesinde son hızla devam ettiğini, sabah saatlerinde 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün yaralı olarak kurtarıldığını anımsattı.

    Azra'nın bir gün önce yaralı olarak kurtarılan annesine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, "Havva kızımızın bacağından ameliyatının başarılı geçtiğini söylediler. Annesinin sevinci, gerçekten görülmeye değerdi" dedi.

    Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti ancak daha sonra yaptığı açıklamada bu sayının 4'e yükseldiğini açıkladı ve 'ölü sayısının 10'a yükseldiğini' duyurdu. 

    Kartal'da bir bina çöktü
    © AA / Ali Cevahir Aktürk
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    ​Vali Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli takibat başlatıldığını hatırlatarak, "Bir Başsavcı Vekili, iki savcımızın görevlendirildiğini, bugün itibariyle de çalışmaya başladıklarını biliyorum. Aynı şekilde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da idari soruşturma başlattı. Bir genel müdürümüzle az önce sahada toplantı yaptılar. Sadece yıkılan bina değil ama bu ada içerisindeki bütün yapıların her biri inceleme… Bu inceleme biliyorsunuz teknik bir inceleme, bilirkişi… Netice ne çıkarsa, neler olacağını hep beraber göreceğiz ve bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak" ifadelerini kullandı.

    AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil? Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz" dedi.

    Bir gazetecinin çevre illerden takviye ekip gönderilmesinin sebebini sorması üzerine Güllüoğlu, çalışmalar için İstanbul'da yeterli ekibin bulunduğunu bildirdi.

    Güllüoğlu, sözlerini, "Onlar ihtiyaç olması halinde, takviye olmak üzere geldiler. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz çalışmalarda bu tedbir olarak yaptığımız bir şeydir. Yoksa burada bir eksiklik olduğu için, burada yeteri kadar personel olmadığı için yaptığımız bir şey değildi. Bir eksiklik olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek" diye tamamladı.

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    Etiketler:
    Ali Yerlikaya, Kartal
    Topluluk kurallarıTartışma
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