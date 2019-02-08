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09:10 08 Şubat 2019
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    Kartal'da çöken bina

    'Kartal'da çöken binanın taşıyıcı kolonları kesilmiş'

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Kartal’da çöken 3 katı kaçak binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği ileri sürüldü. Zemin kattaki tekstil atölyesini yan dükkanla birleştirmek için yapılan yıkım sırasında, binanın sürekli sallandığı ve pencere camlarının kırıldığı öğrenildi.

    İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta önceki gün çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar gece boyu aralıksız devam etti.

    Kartal'da bir bina çöktü
    © AA / Ali Cevahir Aktürk
    Kartal’da çöken binada ölü sayısı 12’ye yükseldi
    Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken, kurtarma çalışmaları ise 5-6 noktada sürüyor.

    ÖLENLERİN İSİMLERİ NETLEŞTİ

    Çöken binada hayatını kaybeden 11 kişiden 7'sinin isimleri belirlendi. Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar ise şöyle: Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63).

    ENKAZDA MİSAFİRLER DE VAR

    Kartal - Çöken bina
    © Fotoğraf : DHA/Can Erkök
    Soylu: Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 11'e yükseldi
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabaha kadar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Kriz Merkezi'nde çalışmaları yakından takip etti. Zaman zaman enkaz alanına da geçen bakanlara Vali Ali Yerlikaya da eşlik etti. Soylu, "Hanede toplam 40 kişi oturuyor. Misafirler de var. Onun için vereceğimiz rakam farklı sonuca yol açar. Müsaade ederseniz rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim" dedi.

    GÖÇÜKTEN SESLER GELİYOR

    Bakan Kurum enkazda kaç kişinin olduğu sorusuna "Şu an gereksiz sayı vermenin kimseye faydası yok. Biz enkaz altında kalan vatandaşımızın sayısını biliyoruz. Binada mevcut oturanların dışında misafir olarak gelenler de var. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyor. Göçük altından sesler alıyoruz, hepsine ulaşacağız inşallah" cevabını verdi.

    'SALI GÜNÜ OLSA FATURA BÜYÜRDÜ'

    Enkaz altından 5 yaşındaki Havva Tekgöz kurtarıldı.
    © AA / İsa Terli
    5 yaşındaki Havva, Kartal'daki enkazdan 19 saat sonra sağ çıkarıldı
    Yaşanan olayın Salı günü gerçekleşmemesi facianın daha büyük boyutlara ulaşmasını engelledi. Yıkılan binanın yan sokağında salı günleri pazar kurulduğunu söyleyen vatandaşlar, olay salı günü gerçekleşse ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olabileceğini belirtti. Mahalleliler ayrıca pazardan dolayı ambulans ve itfaiye ekiplerinin de olay yerine ulaşamayacağını, müdahalenin çok daha geç olacağını, kurtarma çalışmalarından sonra pazarın kaldırılmasını talep ettiler.

    EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

    AFAD öncülüğündeki arama kurtarma çalışmalarına, UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli de destek veriyor. Çalışmalara İBB ile Türk Kızılayı ekipleri de lojistik destek sağlıyor. Acı hadise sebebiyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, kriz merkezine müracaat ediyor. Vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesi'nde konaklama hizmeti sunuluyor.

    19 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI

    İstanbul, yapılaşma, bina, imar
    © Flickr / Russell Boyce
    Kartal'da tepki çeken asfalt çalışması
    Enkaz altında iletişim kurulan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışması sonrası sağ çıkarılan Azra Havva ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın babası Fethi Ahmet Tekgöz, "Sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak" dedi.

    4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

    Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve il müdürleriyle birlikte Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi aldı. Başhekim Demirhan, "Genel durumu ciddi olan 4 hastamız dışında diğerlerin durumları oldukça iyi. En kısa sürede onları buradan sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi. Vali Yerlikaya da akşam üzeri yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki 4 kişiden 2'sinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

    'KOLONLAR KESİLDİ' 

    Kartal'da bir bina çöktü
    © AA / Ali Cevahir Aktürk
    İstanbul'da 7 katlı bina çöktü: 3 katı kaçak, zemin kattaki atölyenin çalışma ruhsatı yok
    Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, Kartal'da çöken bina ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bina altındaki iki dükkanın birleştirildiğini söyleyen vatandaşlar, bu esnada aradaki duvarın kırıldığını, ortada kalan kolonun ise kesildiğini kaydetti.

    Bölge sakinleri, çöken bina ile ilgili önemli iddialarda bulundu. 3 katı kaçan olan binanın altındaki tekstil atölyesinin genişletildiği kaydedildi. Atölye ve dükkan sahibinin boş olan dükkan ile atölye arasındaki duvarı kırdığı, ortada kalan kolonu ise kestiği iddia edildi.

    Bu işlemlerin yapıldığı 5 gün boyunca binanın sallandığı, çalışanlara ise 2 gün izin verildiği kaydedildi. Ayrıca enkazda yapılan inceleme, bina yapılırken deniz kumu kullanıldığını da ortaya koydu. Enkazdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti.

    Molozdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti.

    YAN BİNANIN TEMELİ PATLAMIŞ

    Çökmenin ardından çevredeki 7 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yıkılan binanın sağındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın da risk taşıdığını söyledi. Yerlikaya, "Bakanlarla o binanın bodrumuna girdik. Kolonlar ve temelde patlamalar var. Lazer yöntemiyle binanın anlık hareketini izlemeye başladık. Çalışmanın güven ortamında yapılması için devamlı takip ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    İmar, temel atma töreni, bina, inşaat, Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Şafak, Şahin Şen, Kartal, İstanbul, Türkiye
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