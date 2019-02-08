'Kartal'da çöken binanın taşıyıcı kolonları kesilmiş'

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta önceki gün çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar gece boyu aralıksız devam etti.
ÖLENLERİN İSİMLERİ NETLEŞTİ
Çöken binada hayatını kaybeden 11 kişiden 7'sinin isimleri belirlendi. Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar ise şöyle: Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63).
ENKAZDA MİSAFİRLER DE VAR
GÖÇÜKTEN SESLER GELİYOR
Bakan Kurum enkazda kaç kişinin olduğu sorusuna "Şu an gereksiz sayı vermenin kimseye faydası yok. Biz enkaz altında kalan vatandaşımızın sayısını biliyoruz. Binada mevcut oturanların dışında misafir olarak gelenler de var. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyor. Göçük altından sesler alıyoruz, hepsine ulaşacağız inşallah" cevabını verdi.
'SALI GÜNÜ OLSA FATURA BÜYÜRDÜ'
EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
AFAD öncülüğündeki arama kurtarma çalışmalarına, UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli de destek veriyor. Çalışmalara İBB ile Türk Kızılayı ekipleri de lojistik destek sağlıyor. Acı hadise sebebiyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, kriz merkezine müracaat ediyor. Vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesi'nde konaklama hizmeti sunuluyor.
19 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI
4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve il müdürleriyle birlikte Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi aldı. Başhekim Demirhan, "Genel durumu ciddi olan 4 hastamız dışında diğerlerin durumları oldukça iyi. En kısa sürede onları buradan sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi. Vali Yerlikaya da akşam üzeri yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki 4 kişiden 2'sinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.
'KOLONLAR KESİLDİ'
Bölge sakinleri, çöken bina ile ilgili önemli iddialarda bulundu. 3 katı kaçan olan binanın altındaki tekstil atölyesinin genişletildiği kaydedildi. Atölye ve dükkan sahibinin boş olan dükkan ile atölye arasındaki duvarı kırdığı, ortada kalan kolonu ise kestiği iddia edildi.
Bu işlemlerin yapıldığı 5 gün boyunca binanın sallandığı, çalışanlara ise 2 gün izin verildiği kaydedildi. Ayrıca enkazda yapılan inceleme, bina yapılırken deniz kumu kullanıldığını da ortaya koydu. Enkazdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti.
Molozdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti.
YAN BİNANIN TEMELİ PATLAMIŞ
Çökmenin ardından çevredeki 7 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yıkılan binanın sağındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın da risk taşıdığını söyledi. Yerlikaya, "Bakanlarla o binanın bodrumuna girdik. Kolonlar ve temelde patlamalar var. Lazer yöntemiyle binanın anlık hareketini izlemeye başladık. Çalışmanın güven ortamında yapılması için devamlı takip ediyoruz" dedi.
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